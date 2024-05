Vì sao TP HCM yêu cầu nhiều đơn vị cung cấp hồ sơ về cây xanh cho cơ quan điều tra Bộ Công an?

Văn phòng UBND TP HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường về việc cung cấp hồ sơ, chứng cứ, tài liệu liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố từ năm 2019 đến hết năm 2023 cho Cơ quan an ninh điều tra (A09) - Bộ Công an.

Chỉ đạo này gửi đến Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước thành phố.



Dự án cây xanh do Công ty Công Minh trúng thầu ở Phú Quốc; Ảnh: NLĐO

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị trên và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, thực hiện theo đúng yêu cầu của Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an; tham mưu, đề xuất và dự thảo văn bản của UBND TP HCM gửi Cơ quan an ninh điều tra, trình trước ngày 25-5.

Trước đó, nhằm phục vụ cho công tác điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ năm 2019 đến năm 2023 theo phân công của Bộ Công an, Cơ quan an ninh điều tra đã có công văn gửi UBND TP HCM.

Công văn của Cơ quan an ninh điều tra yêu cầu UBND TP HCM rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023, cụ thể gồm:

Cơ sở pháp lý để UBND TP cấp ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện đối với các dự án.

Quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu thanh quyết toán.

Toàn bộ hồ sơ về đấu thầu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh. Danh sách các đơn vị, cá nhân thuộc UBND TP, UBND cấp huyện liên quan đến việc thực hiện dự án (từ khi duyệt cấp ngân sách đến khi thanh/quyết toán công trình).

Danh sách các nhà thầu tham gia dự thầu, trúng thầu, thi công dự án.

Ngân sách nhà nước cấp cho từng đơn vị/chủ đầu tư thực hiện các dự án; việc sử dụng nguồn ngân sách này như thế nào, có đúng quy định của pháp luật hay không; tài khoản thanh toán dự án của các chủ đầu tư và tài khoản nhận thanh toán tiền dự án của các nhà thầu (bao gồm các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công).

Hồ sơ thực hiện dự án gồm toàn bộ hồ sơ từ khi mời thầu đến khi nghiệm thu, thanh quyết toán (thống kê danh sách dự án, chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu, đơn vị thi công, đơn vị nghiệm thu/ đơn vị thanh quyết toán/ giá trị gói thầu/ giá trị đã thanh quyết toán); thống kê từng lần tạm ứng, thanh toán, đơn vị thụ hưởng, số tài khoản thụ hưởng; hồ sơ thanh tra, kiểm tra đối với các dự án (nếu có).