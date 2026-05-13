Trường ĐH Ngân hàng TPHCM vừa phát đi thông báo tạm dừng cấp, phát chứng chỉ và giấy xác nhận kết quả thi tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cùng chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin.

Việc tạm dừng nhằm phục vụ công tác rà soát, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đối tượng áp dụng là các chứng chỉ, giấy xác nhận kết quả thi thuộc các hội đồng thi từ ngày 10-5-2026 trở về trước.

Thời gian tạm dừng cấp, phát bắt đầu từ ngày 12-5-2026 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, các hồ sơ đã tiếp nhận sẽ được lưu trữ và xử lý theo trình tự sau khi công tác hậu kiểm hoàn tất.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM sẽ thông tin chính thức về thời gian cấp phát trở lại trong thời gian sớm nhất và mong học viên, thí sinh thông cảm, phối hợp thực hiện.

Thông tin hỗ trợ được tiếp nhận tại Trung tâm Đào tạo và Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin (FLIC), thuộc Trường ĐH Ngân hàng TPHCM.