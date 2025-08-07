HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vì sao U22 Singapore không tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33?

Tường Phước

(NLĐO) - Singapore quyết định không cử đội U22 quốc gia tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 33, giải đấu diễn ra ở Thái Lan nguy cơ chỉ còn 10 đội tham dự

Môn bóng đá nam Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33), diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12-2025 được xem là bệ phóng sản sinh các tuyển thủ đội tuyển quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Vì sao U22 Singapore không tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33?- Ảnh 1.

U22 Singapore (áo xanh) không có thành tích tốt ở đấu trường quốc tế thời gian gần đây

Giải đấu sắp tới sẽ được vận hành thi đấu theo thể thức mới với dự kiến ban đầu có 11 đội U22 quốc gia tham dự, được phân hạt giống và chia làm 3 bảng. Tuy nhiên, hôm 6-8, U22 Singapore quyết định không tham gia tranh tài bộ môn này vì lực lượng yếu mỏng.

Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) sẽ cử 762 VĐV tham dự 42 môn của SEA Games 33 nhưng sẽ lần đầu vắng mặt ở môn bóng đá nam kể từ năm 1969. Trước đó, đội tuyển U23 Singapore cũng không tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Quyết định của SNOC gặp phải sự kháng cự quyết liệt của LĐBĐ Singapore (FAS). Chủ tịch FAS Forrest Li bày tỏ mong muốn đưa đội tuyển U22 Singapore thi đấu tại SEA Games 33 nhằm tạo cơ hội cọ xát, giúp phát triển dàn cầu thủ trẻ quốc gia.

Vì sao U22 Singapore không tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33?- Ảnh 2.

U22 Singapore (áo đỏ) trong trận thua U22 Việt Nam

"Tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 rất quan trọng đối với sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Chúng tôi hiểu có thể có một số lo ngại, vì đội đã không đạt kết quả tốt ở SEA Games 32 nhưng từ góc nhìn của FAS, chúng tôi sẽ làm hết sức để U22 Singapore tiếp tục tham dự giải đấu này" - ông Forrest Li cho biết.

Theo kế hoạch, vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3 đến 12-12; vòng bán kết ngày 15-12; trận tranh hạng Ba và chung kết tổ chức vào ngày 18-12. Ba sân vận động được chọn làm địa điểm thi đấu gồm Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla) và 700th Anniversary of Chiangmai (Chiangmai).

U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại U22 Singapore

U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại U22 Singapore

(NLĐO) - Thắng thuyết phục U22 Singapore với tỉ số 3-1 ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng nam SEA Games 32 chiều 3-5, U22 Việt Nam vượt qua Thái Lan để tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm sau 2 lượt đấu.

Cầu thủ U22 Singapore bị phạt nặng vì đánh bạc

(NLĐO) - Fox Sports đưa tin việc 9 tuyển thủ U22 Singapore bị Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC) phạt nặng vì tội bỏ trốn khỏi nơi đóng quân để đi đánh bạc trong thời gian dự SEA Games 2019.

Làm mới đội hình U22 Việt Nam

Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Hàn Quốc trực tiếp làm việc với U22 Việt Nam - kể từ khi nhậm chức HLV trưởng các đội tuyển quốc gia

SEA Games 33 môn bóng đá nam SEA Games 33 U22 Singapore U22 Việt Nam U22 Thái Lan
