Vì sao U22 Singapore không tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33?

Môn bóng đá nam Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33), diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12-2025 được xem là bệ phóng sản sinh các tuyển thủ đội tuyển quốc gia khu vực Đông Nam Á.

U22 Singapore (áo xanh) không có thành tích tốt ở đấu trường quốc tế thời gian gần đây

Giải đấu sắp tới sẽ được vận hành thi đấu theo thể thức mới với dự kiến ban đầu có 11 đội U22 quốc gia tham dự, được phân hạt giống và chia làm 3 bảng. Tuy nhiên, hôm 6-8, U22 Singapore quyết định không tham gia tranh tài bộ môn này vì lực lượng yếu mỏng.

Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) sẽ cử 762 VĐV tham dự 42 môn của SEA Games 33 nhưng sẽ lần đầu vắng mặt ở môn bóng đá nam kể từ năm 1969. Trước đó, đội tuyển U23 Singapore cũng không tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Quyết định của SNOC gặp phải sự kháng cự quyết liệt của LĐBĐ Singapore (FAS). Chủ tịch FAS Forrest Li bày tỏ mong muốn đưa đội tuyển U22 Singapore thi đấu tại SEA Games 33 nhằm tạo cơ hội cọ xát, giúp phát triển dàn cầu thủ trẻ quốc gia.

U22 Singapore (áo đỏ) trong trận thua U22 Việt Nam

"Tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 rất quan trọng đối với sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Chúng tôi hiểu có thể có một số lo ngại, vì đội đã không đạt kết quả tốt ở SEA Games 32 nhưng từ góc nhìn của FAS, chúng tôi sẽ làm hết sức để U22 Singapore tiếp tục tham dự giải đấu này" - ông Forrest Li cho biết.

Theo kế hoạch, vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3 đến 12-12; vòng bán kết ngày 15-12; trận tranh hạng Ba và chung kết tổ chức vào ngày 18-12. Ba sân vận động được chọn làm địa điểm thi đấu gồm Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla) và 700th Anniversary of Chiangmai (Chiangmai).