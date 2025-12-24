Vì sao vừa cải tạo với số tiền trăm tỉ đồng, đường đi bộ ven hồ đã bị đục nham nhở?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Vì sao vừa cải tạo với số tiền trăm tỉ đồng, đường đi bộ ven hồ đã bị đục nham nhở?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nhiều vị trí đường đi bộ ven hồ Đống Đa (TP Hà Nội) bị đục nham nhở, dù mới được đầu tư cải tạo với tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ đồng.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đường đi bộ ven hồ Đống Đa (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) bị đục phá nham nhở, dù khu vực này vừa được đầu tư cải tạo.

Tại sao đường đi bộ ven hồ Đống Đa lại bị đục nham nhở sau cải tạo? - Ảnh 1.

Nền gạch đường đi dạo ven hồ Đống Đa bị cậy lên

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại phía đường đi bộ sát mép hồ Đống Đa bị đục nham nhở. Tình trạng đá lát mặt đường đi bộ ven bán đảo bị đục cũng xuất hiện ở phía giáp đường Mai Anh Tuấn.

Trước thực trạng nêu trên, nhiều người cho rằng đây là sự lãng phí khi khu vực vừa được cải tạo, chỉnh trang với tổng mức đầu tư trên 290 tỉ đồng thì lại bị đào bới. Bên cạnh đó, người dân cũng phản ánh tình trạng hàng quán "xẻ thịt" vỉa hè và đường đi bộ ven hồ để kinh doanh.

Trước tình trạng nêu trên, một lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cho biết dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa vẫn trong giai đoạn thi công.

Tại sao đường đi bộ ven hồ Đống Đa lại bị đục nham nhở sau cải tạo? - Ảnh 2.

Gạch vỡ, vật liệu được tập kết trên vỉa hè phố Hoàng Cầu

Về nguyên nhân gạch lát đường đi bộ bị đục nham nhở, vị lãnh đạo này cho biết thời gian vừa qua, nước hồ dâng cao do ảnh hưởng của mưa bão, khiến chất lượng công trình bị ảnh hưởng. Khi đi kiểm tra công trình và phát hiện nhiều chỗ thi công bị lỗi, có chỗ không đảm bảo chất lượng sau ngập lụt thì phường đã yêu cầu phải cải tạo, sửa chữa lại.

"Việc cải tạo, sửa chữa lại không làm phát sinh chi phí"- lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa nói.

Tại sao đường đi bộ ven hồ Đống Đa lại bị đục nham nhở sau cải tạo? - Ảnh 3.

Khu vực này được đầu tư trên 290 tỉ đồng để cải tạo vỉa hè, mở rộng nâng cấp đường dạo, thay thế hệ thống chiếu sáng và bổ sung sân khấu, khán đài

Hồ Đống Đa có diện tích mặt hồ khoảng 13,3 ha, thuộc phường Ô Chợ Dừa. Phía đông và đông nam hồ là phố Hoàng Cầu; vòng quanh hồ là phố Đặng Tiến Đông - Mai Anh Tuấn. Các tuyến phố quanh hồ dài 1.270 m với mặt cắt ngang 6,5 m.

Tháng 7-2024, khu vực này được đầu tư trên 290 tỉ đồng để cải tạo vỉa hè, mở rộng nâng cấp đường dạo, thay thế hệ thống chiếu sáng và bổ sung sân khấu, khán đài...

Tin liên quan

Dày đặc các "ông" đào đường ẩu ở TP HCM

Dày đặc các "ông" đào đường ẩu ở TP HCM

(NLĐO) – Trong 7 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Sở GTVT TP HCM đã xử phạt hàng loạt nhà thầu thi công ẩu với số tiền hơn 700 triệu đồng

TP HCM sắp thoát cảnh thi công đào đường trong nửa tháng

(NLĐO) - Toàn bộ các công trình đào đường trên địa bàn TP HCM chuẩn bị ngưng thi công trong khoảng nửa tháng trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

CHUYỆN HÀ THÀNH: Đào đường cuối năm, làm sao "trị"?

Việc đào xới lòng đường, vỉa hè ở Hà Nội cứ như một "điệp khúc", lặp đi lặp lại vào dịp cuối năm.

vỉa hè đường đi bộ cải tạo hồ Hồ Đống Đa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo