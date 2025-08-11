Vỉa hè ở TP HCM: Chờ cơ chế quản lý mới

Các đội trật tự đô thị ở TP HCM giải thể, cùng với việc chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị đã đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi cần có giải pháp kịp thời.

Nơi lộn xộn, chỗ thông thoáng

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực trung tâm TP HCM gần đây tái diễn một cách công khai.

Sáng 7-8, trên đường Lưu Văn Lang - cạnh chợ Bến Thành, phường Bến Thành - các cửa hàng bày bán túi xách, vali tràn ra vỉa hè, đẩy người đi bộ và du khách xuống lòng đường. Tại 2 tuyến đường Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu cũng ở khu vực này, xe máy đậu kín vỉa hè, trong khi xe hàng rong bán trái cây, quần áo chiếm dụng cả phần vạch trắng dành cho người đi bộ. Khi vắng bóng lực lượng trật tự đô thị, không gian công cộng ở vỉa hè gần như bị chiếm trọn.

Chị Ngọc Bích, tiểu thương hơn 30 năm buôn bán tại chợ Bến Thành, cho biết: "Dạo này không có đội trật tự đô thị xuống đây nữa, thay vào đó là công an phường. Họ thường xuyên đến xử lý, dẹp xe máy và hàng hóa lấn chiếm vỉa hè. Mới trưa qua, công an đã đến khu vực này xử lý vi phạm". Tuy nhiên, chị Bích cho rằng sự có mặt của công an chỉ giúp khu vực bớt lộn xộn, chứ chưa giải quyết được triệt để.

Hàng quán trên đường Đề Thám lấn chiếm vỉa hè, gây ùn tắc giao thông. Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Tình hình cũng không khá hơn tại đường Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh. Vỉa hè ở đây vốn nhỏ hẹp nay bị các hàng quán và hộ kinh doanh chiếm dụng hoàn toàn. Xe máy đậu tràn xuống, chiếm gần hết lòng đường, gây ra cảnh giao thông lộn xộn.

Tại các tuyến đường Cô Giang, Cô Bắc, tình trạng tái chiếm vỉa hè vẫn phức tạp. Bà Nguyễn Thị Tư, người dân địa phương, thất vọng: "Dù công an phường đã tuần tra, xử lý vi phạm nhưng đâu lại vào đấy. Dẹp xong thì một lúc sau, người ta lại mang hàng ra bày bán tiếp".

Trên đường Cô Giang, khu chợ tự phát tồn tại từ lâu không chỉ chiếm vỉa hè mà còn tràn xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Các tuyến đường khác ở phường Bến Thành như Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Trung Trực...cũng chung cảnh ngộ. Nhiều quán ăn trên đường Nguyễn Thái Bình bày bàn ghế chiếm hết vỉa hè; còn các cửa hàng trên đường Nguyễn Trung Trực trưng bày hàng hóa ngổn ngang, không chừa lối cho người đi bộ.

Dù vậy, vẫn có những điểm sáng trong bức tranh lộn xộn ấy. Đường Hải Triều ở phường Bến Thành - gần tòa nhà Bitexco - là một trong số ít tuyến đường giữ được vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Đường Hồ Tùng Mậu dù tập trung nhiều hàng quán, vỉa hè vẫn duy trì tốt với xe máy được xếp gọn gàng.

Tuyến đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành), với rất nhiều cửa hàng thời trang và nhà hàng, cũng được đánh giá cao về trật tự và mỹ quan. Các cơ sở kinh doanh ở đây đã chủ động bố trí nhân viên bảo vệ sắp xếp xe cộ cho khách đúng quy định.

Sớm lập lại trật tự đô thị

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Bến Thành cho biết phường mới hoạt động từ ngày 1-7 nhưng Đội Trật tự đô thị đã giải thể khiến công tác quản lý đô thị gặp nhiều khó khăn.

Trước đây, việc quản lý trật tự đô thị được phân công rõ ràng. Hiện nay, Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị của phường phải gánh vác nhiều nhiệm vụ nhưng lại thiếu hụt nhân sự và chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền.

Để khắc phục, phường Bến Thành đã phân công công chức phối hợp với công an rà soát, nhắc nhở các nơi vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn tái diễn, nhất là vào giờ cao điểm. Lãnh đạo phường Bến Thành kiến nghị thành phố tăng biên chế để phường tái lập tổ quản lý trật tự đô thị, đồng thời ban hành quy định cụ thể về quản lý trật tự đô thị, xây dựng.

Theo bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, nhân sự liên quan của phường phải chia 3 ca hằng ngày để tuần tra. Bà mong muốn thành phố cho phép thành lập tổ trật tự đô thị, xây dựng để vừa tuyên truyền vừa kiểm tra. Bà cũng cho rằng cần triển khai lại việc thu phí vỉa hè để quản lý hiệu quả hơn.

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch UBND TP HCM đã chấp thuận đề nghị của Sở Xây dựng về việc soạn thảo quyết định mới nhằm phân cấp quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn, áp dụng theo trình tự rút gọn. Sở Xây dựng được giao chủ trì soạn thảo quyết định này.

Cần có lực lượng phù hợp Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho biết hiện nay, chức năng quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng tại phường, xã chưa rõ nét, biên chế lại ít. Trong khi đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã giải thể, chuyển thành Phòng Kiểm tra chuyên ngành. Sở phải tạm phân bổ nhân sự cho các phường để kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, nhất là các điểm nóng về xây dựng trái phép. Theo ông Ngân, phường, xã là cơ quan hành chính gần dân, sát dân nên cần có lực lượng phù hợp để bảo đảm trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Vì vậy, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ đã trao đổi, tham mưu cho UBND TP HCM có cơ chế để UBND phường, xã, đặc khu được tổ chức lực lượng phù hợp nhằm kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng.

Triển khai 30 đội nghiệp vụ Phòng Kiểm tra chuyên ngành - Sở Xây dựng TP HCM vừa thông báo phân công nhiệm vụ cho 30 đội nghiệp vụ (các đội kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra cơ động, tổ chức hành chính, tham mưu - tổng hợp, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo) để triển khai hoạt động trên địa bàn, với gần 900 nhân sự. Các đội nghiệp vụ này sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông, xây dựng, công tác quy hoạch...



