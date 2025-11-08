HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Victor Vũ "đổi vai" cùng biên kịch "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

Minh Khuê

(NLĐO) - Đạo diễn Victor Vũ và biên kịch Đức Nguyễn tái ngộ trong phim điện ảnh "Án mạng xém hoàn hảo" nhưng với vai trò khác nhau.

Biên kịch Đức Nguyễn - người đứng sau loạt kịch bản do Victor Vũ đạo diễn: "Người bất tử", "Người vợ cuối cùng", "Trại hoa đỏ", "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", lần đầu ngồi ghế đạo diễn. Trong khi đó, đạo diễn Victor Vũ giữ vai trò giám đốc sáng tạo của dự án phim mới "Án mạng xém hoàn hảo".

Victor Vũ "đổi vai" cùng biên kịch "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" - Ảnh 1.

Phim "Án mạng xém hoàn hảo" khởi động

Victor Vũ "đổi vai" cùng biên kịch "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" - Ảnh 2.

Dàn diễn viên chưa được tiết lộ

Victor Vũ "đổi vai" cùng biên kịch "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" - Ảnh 3.

Biên kịch Đức Nguyễn đổi vai làm đạo diễn

Victor Vũ "đổi vai" cùng biên kịch "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" - Ảnh 4.

Victor Vũ trở thành giám đốc sáng tạo

Victor Vũ "đổi vai" cùng biên kịch "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" - Ảnh 5.

Phim do Dreamcraft Studio và Galaxy Studio phát hành, thể loại trinh thám kết hợp hài và tình cảm. Với bối cảnh hiện đại, nội dung phim xoay quanh TikToker "vô tri" và một thám tử "mỏ hỗn", những người tưởng chừng chẳng liên quan lại bị cuốn vào cùng một vụ án bí ẩn.

Dù chưa tiết lộ cụ thể nội dung, ê-kíp cho biết phim sẽ khai thác vấn đề "oan thì phải giải" nhưng cuộc phiêu lưu dở khóc dở cười của cặp đôi hoàn cảnh sẽ hướng đến cách con người đối diện với định kiến, nỗi nghi ngờ và sự thật, thay vì bầu không khí căng thẳng và giật gân.

Đạo diễn Đức Nguyễn chia sẻ: "Hành trình điều tra trong phim đầu tay của tôi ở cương vị đạo diễn không chỉ khám phá vụ án mạng bí ẩn mà còn đào sâu vào góc tối trong con người, với một giọng điệu nhẹ nhàng và hài hước"

Giám đốc sáng tạo Victor Vũ thổ lộ luôn hứng thú với những dự án phim lựa chọn lối đi khác biệt về thể loại quen thuộc. Một câu chuyện trinh thám mà vẫn giữ được chất đời và tiếng cười là điều khiến anh bị thuyết phục và nhận vai trò làm giám đốc sáng tạo cho phim.

Tin liên quan

Vì sao Đinh Ngọc Diệp trăn trở, lo lắng phim của Victor Vũ hơn bình thường?

Vì sao Đinh Ngọc Diệp trăn trở, lo lắng phim của Victor Vũ hơn bình thường?

(NLĐO) - Nhà sản xuất, diễn viên Đinh Ngọc Diệp thổ lộ rằng cô có nhiều trăn trở, lo lắng cho phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" do Victor Vũ đạo diễn.

Hé lộ gương mặt thật của ma da trong phim Victor Vũ

(NLĐO) - Trần Ngọc Tú, vận động viên đội tuyển Vovinam TP HCM, cao 2,2 mét và nặng gần 120 kg đã hóa thân thành ma da trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

Những phát ngôn "sống sang" của "ông hoàng xa xỉ" Thái Công gây tranh cãi

(NLĐO)- Quách Thái Công là một nhà thiết kế nội thất nhưng nổi tiếng như một "celleb" (người nổi tiếng), đặc biệt với các phát ngôn "sống sang" gây tranh cãi.

    Thông báo