Victor Vũ "đổi vai" cùng biên kịch "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

Biên kịch Đức Nguyễn - người đứng sau loạt kịch bản do Victor Vũ đạo diễn: "Người bất tử", "Người vợ cuối cùng", "Trại hoa đỏ", "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", lần đầu ngồi ghế đạo diễn. Trong khi đó, đạo diễn Victor Vũ giữ vai trò giám đốc sáng tạo của dự án phim mới "Án mạng xém hoàn hảo".

Phim "Án mạng xém hoàn hảo" khởi động

Dàn diễn viên chưa được tiết lộ

Biên kịch Đức Nguyễn đổi vai làm đạo diễn

Victor Vũ trở thành giám đốc sáng tạo

Phim do Dreamcraft Studio và Galaxy Studio phát hành, thể loại trinh thám kết hợp hài và tình cảm. Với bối cảnh hiện đại, nội dung phim xoay quanh TikToker "vô tri" và một thám tử "mỏ hỗn", những người tưởng chừng chẳng liên quan lại bị cuốn vào cùng một vụ án bí ẩn.

Dù chưa tiết lộ cụ thể nội dung, ê-kíp cho biết phim sẽ khai thác vấn đề "oan thì phải giải" nhưng cuộc phiêu lưu dở khóc dở cười của cặp đôi hoàn cảnh sẽ hướng đến cách con người đối diện với định kiến, nỗi nghi ngờ và sự thật, thay vì bầu không khí căng thẳng và giật gân.

Đạo diễn Đức Nguyễn chia sẻ: "Hành trình điều tra trong phim đầu tay của tôi ở cương vị đạo diễn không chỉ khám phá vụ án mạng bí ẩn mà còn đào sâu vào góc tối trong con người, với một giọng điệu nhẹ nhàng và hài hước"

Giám đốc sáng tạo Victor Vũ thổ lộ luôn hứng thú với những dự án phim lựa chọn lối đi khác biệt về thể loại quen thuộc. Một câu chuyện trinh thám mà vẫn giữ được chất đời và tiếng cười là điều khiến anh bị thuyết phục và nhận vai trò làm giám đốc sáng tạo cho phim.