Tuyển sinh

Victoria School ký kết hợp tác chiến lược với TET Education Group (Úc)

V.H

Thỏa thuận mở đường cho nhiều chương trình giáo dục quốc tế tiên tiến, nhằm nâng cao trải nghiệm học tập, tạo hành trang vững chắc cho học sinh Victoria School

Ngày 22-9-2025, Hệ thống Giáo dục Victoria School đã tổ chức buổi ký kết hợp tác cùng TET Education Group (TET) - đơn vị tư vấn và đào tạo hàng đầu tại Úc, chuyên hỗ trợ các trường trung học, đại học và tổ chức giáo dục quốc tế.

Trên nền tảng hợp tác đó, Victoria School và TET cam kết triển khai các chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, giúp học sinh không chỉ học kiến thức mà còn rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo và thích nghi với môi trường quốc tế.

Victoria School ký kết hợp tác chiến lược với TET Education Group (Úc)- Ảnh 1.

ThS. Christopher Bradley - Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Giáo dục Victoria School, Tổng Hiệu trưởng Victoria School - Nam Sài Gòn phát biểu tại sự kiện

ThS. Christopher Bradley - Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Giáo dục Victoria School, Tổng Hiệu trưởng Victoria School - Nam Sài Gòn chia sẻ: "Dựa trên nền tảng giáo dục bền vững của Victoria School, kết hợp với kiến thức chuyên môn và góc nhìn quốc tế từ TET, hai bên sẽ kiến tạo nên một trải nghiệm giáo dục khác biệt. Đây là sự gắn kết chiến lược sẽ giúp Victoria School không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, cung cấp cho đội ngũ giảng viên những nguồn lực tốt nhất và quan trọng hơn hết, giúp học sinh phát huy tối đa tiềm năng của mình".

Victoria School ký kết hợp tác chiến lược với TET Education Group (Úc)- Ảnh 2.

Bà Jane Tran - Giám đốc Điều hành TET chia sẻ tầm nhìn hợp tác

Chia sẻ về tầm nhìn hợp tác, bà Jane Tran - Giám đốc Điều hành TET cho biết: "Không chỉ dừng lại ở công tác hỗ trợ, tư vấn và chuẩn bị hồ sơ du học cho học sinh, TET kỳ vọng có thể cùng Victoria School đồng hành với các em trên hành trình thành công từ khi còn trên ghế nhà trường đến khi trưởng thành và trở thành những công dân thành công".

Đặc biệt, học sinh Victoria School sẽ được tư vấn toàn diện về chọn ngành, viết luận, xin học bổng, chuẩn bị hồ sơ visa và định hướng nghề nghiệp. Học sinh được trao cơ hội tiếp cận mạng lưới giáo dục toàn cầu, tham gia các chương trình giao lưu, ứng tuyển học bổng và trải nghiệm nghề nghiệp tại Úc. Đồng thời, đội ngũ lãnh đạo, giáo viên và cán bộ quản lý của Victoria School cũng được nâng cao chuyên môn nhờ chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, giúp nâng tầm chất lượng giảng dạy và khởi tạo môi trường học tập hiện đại, linh hoạt và gắn kết toàn cầu.

Victoria School ký kết hợp tác chiến lược với TET Education Group (Úc)- Ảnh 3.

Bà Lê Nguyễn Trung Nguyên - Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Victoria School khẳng định cam kết của hệ thống trong việc giáo dục công dân toàn cầu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Nguyễn Trung Nguyên - Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Victoria School nhấn mạnh: "Thỏa thuận hợp tác cùng TET không chỉ mang lại cơ hội học tập và trải nghiệm quốc tế phong phú cho học sinh Victoria School, mà còn tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên và lãnh đạo nhà trường được tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến, cập nhật xu thế của thế giới. Đây là bước đi khẳng định cam kết bền vững của Victoria School trong việc nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu - những con người tự tin, bản lĩnh và hạnh phúc, sẵn sàng hội nhập và dẫn dắt tương lai".

Victoria School ký kết hợp tác chiến lược với TET Education Group (Úc)- Ảnh 4.

Buổi lễ được tổ chức trong không gian xanh mát, hiện đại, đặc trưng của Victoria School

Lễ ký kết không chỉ mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai mà còn khẳng định chất lượng giáo dục chuẩn quốc tế của Victoria School, hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, chuẩn quốc tế và giàu trải nghiệm toàn cầu, giúp mỗi học sinh trở thành những công dân toàn cầu tự tin, năng động và bản lĩnh.

Về Victoria School

Victoria School là hệ thống trường liên cấp Quốc tế Song ngữ Cambridge theo mô hình "Trường học Hạnh phúc" của UNESCO, mang đến giáo dục quốc tế chất lượng cao với chi phí hợp lý. Cùng với cơ sở vật chất hiện đại và chương trình học tích hợp tinh hoa kiến thức quốc gia và quốc tế, Victoria School đào tạo học sinh trở thành những công dân toàn cầu hạnh phúc, bản lĩnh, mang bản sắc dân tộc và lòng trắc ẩn, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

