VIDEO: Ấm áp lớp học pickleball miễn phí cho trẻ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ

Đây là lớp học do Trung tâm Huấn luyện Thể thao và Thi đấu TP HCM phối hợp với CLB Pickoball Saigon Club (phường An Lạc, TP HCM) tổ chức, nhằm mang đến cơ hội tập luyện và phát triển toàn diện cho các bạn trẻ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ và hội chứng Down.

Trung tâm Huấn luyện Thể thao và Thi đấu TP HCM phối hợp cùng CLB Pickoball Saigon Club tổ chức lớp học pickleball miễn phí đầu tiên tại TP HCM

Huấn luyện viên Ngô Hùng Thuận là người trực tiếp hướng dẫn học viên với phương pháp tiếp cận đặc biệt. Phương pháp này giúp tất cả mọi người, từ trẻ em đến người lớn và người khuyết tật dễ dàng tiếp cận và thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình làm quen với môn thể thao này.

"Giáo trình được thiết kế đơn giản hóa, không sử dụng vợt ngay mà tập trung vào việc cho các học viên ném bóng qua lại bằng tay để làm quen với bóng" - anh Thuận chia sẻ.





"Lần đầu hướng dẫn các học viên đặc biệt này, tôi bất ngờ bởi nghị lực của các em. Các bạn chỉ cần năng động, tích cực là sẽ tập được Pickleball" - anh Hùng Thuận chia sẻ.

Bà Quách Mỹ Oanh, Trưởng ban điều hành Cộng đồng Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, cho biết lớp học pickleball miễn phí giúp các bạn tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, Down rèn luyện tính tập trung, kỹ năng vận động, đặc biệt là năng giao tiếp.

Phân tích về lợi ích của Pickleball, bà Oanh, Trưởng ban điều hành Cộng đồng Thể thao Người khuyết tật Việt cho biết môn này đòi hỏi tính tập trung cao, phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân, mắt và di chuyển toàn thân, từ đó tiêu hao nhiều năng lượng. Với vai trò là người tổ chức cộng đồng thể thao cho người khuyết tật, bà Oanh nhận thấy tiềm năng của Pickleball và sự nhân văn trong việc hỗ trợ các em khuyết tật được tập luyện. Sự nhiệt tình và thấu hiểu những khó khăn về kỹ năng vận động của đội ngũ huấn luyện viên cũng góp phần tạo nên một môi trường học tập lý tưởng.



Lớp học được tổ chức vào thứ sáu hằng tuần, từ 16 giờ đến 18 giờ, với 20 học viên đã đăng ký thông qua Cộng đồng Thể thao Người khuyết tật và Trung tâm Huấn luyện Thể thao TP HCM. Bà Mỹ Oanh kỳ vọng sẽ có thể mở rộng quy mô lớp học, đón thêm nhiều học viên và tìm thêm huấn luyện viên để đáp ứng nhu cầu. Đặc biệt, bà rất mong môn Pickleball sẽ sớm được đưa vào thi đấu chính thức trong các giải thể thao dành cho người khuyết tật.

Anh Lê Minh Quang, 30 tuổi, một trong những học viên của lớp, mặc dù đã từng học bóng rổ, bơi lội, điền kinh và đá banh, anh Quang vẫn thấy Pickleball là môn dễ dàng đối với mình: "Lần đầu tiên mình tới đây, mình rất là vui vẻ, hạnh phúc, với lại mình chơi được, mình đánh được, bữa nay học Pickleball không có khó, dễ dàng với mình".