VIDEO: Bầu trời kỳ lạ ở TP Vinh trước khi bão số 3 đổ bộ

Sáng 6-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại một số địa phương ở tỉnh Nghệ An như: TP Vinh, huyện Thanh Chương, Hưng Nguyên… bầu trời đen kịt, gió giật mạnh, một số khu vực đã xuất hiện mưa.

Bầu trời tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đen kịt trước khi bão số 3 đổ bộ

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 6-9, tại TP Vinh cũng xuất hiện mưa và gió lớn, một số cây xanh đã bị bật gốc.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời phân luồng giao thông cũng như giải phóng hiện trường.

Hình ảnh mây đen kịt tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An sáng 6-9

Mây đen bao phủ TP Vinh sáng 6-9

Tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, mây đen cũng bao phủ bầu trời vào sáng 6-9

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, để bảo đảm an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, các thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện: Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ, ngày 6-9.

Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 16 giờ ngày 6-9.

Video mây đen bao phủ TP Vinh sáng 6-9

Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa gió khiến cây ở TP Vinh bị bật gốc

Mưa, gió gật mạnh tại TP Vinh vào rạng sáng ngày 6-9

Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú; kể cả tàu du lịch, tàu vận tải; tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi bảo đảm an toàn.

Gió lớn khiến mái tôn tại TP Vinh bị bay

Lực lượng CSGT tổ chức phân luồng giao thông tại nơi có cây xanh bị gãy đổ.

Lực lượng CSGT TP Vinh tổ chức phân luồng giao thông nơi có cây bị gãy đổ vào rạng sáng ngày 6-9

Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.