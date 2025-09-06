HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em 2 tuổi rơi xuống mương nước

Đức Ngọc

(NLĐO) - Trong lúc chơi đùa, một bé trai 2 tuổi không may rơi xuống mương nước sâu. Người anh 4 tuổi đi cùng nhanh trí hô hoán người lớn cứu sống em trai.

Tối 5-9, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại tình huống 2 cháu bé chơi tại mương nước gần nhà, bất ngờ 1 bé bị mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống nước. Ngay lập tức, cháu bé đi cùng nhanh trí chạy vào nhà hô hoán người lớn ra cứu giúp.

Video ghi lại việc bé 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em trai. Nguồn: Đ. Phúc

Nghe tiếng kêu cứu của cháu bé, người thân nhanh chóng chạy ra kéo cháu bé gặp nạn lên bờ an toàn.

Sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhận hàng ngàn lượt xem và nhiều bình luận khen ngợi hành động nhanh trí của cháu bé. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng người lớn cần lưu ý không để trẻ nhỏ chơi gần sông, suối, ao hồ, mương nước khi thiếu sự giám sát, bởi chỉ một phút lơ là có thể dẫn đến tai nạn thương tâm.

VIDEO: Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em 2 tuổi rơi xuống mương nước- Ảnh 2.

Cháu bé được người lớn cứu sống nhờ sự nhanh trí của anh trai

Theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào tối 5-9, tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Hai cháu bé trong video là anh em, cháu lớn 4 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi.

