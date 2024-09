VIDEO: Bộ đội, công an xuyên đêm khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi), đêm ngày 7-9, hàng ngàn cây xanh bị gãy đổ trên các tuyến đường TP Hà Nội. Lực lượng quân đội, công an đã thức thâu đêm xử lý. Tuy nhiên, do số lượng cây gãy đổ quá nhiều nên sáng 8-9, nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn trong cảnh ngổn ngang, giao thông bị ảnh hưởng.



Lực lượng quân đội xử lý cây xanh trên phố Phan Đình Phùng

Do đó, ngay từ sáng sớm 8-9, lực lượng quân đội và công an đã tiếp tục tổ chức cắt cành, di chuyển cây đổ và khắc phục hậu quả sau bão.

Tại tuyến phố Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng (quận Ba Đình)... nhiều cây cổ thụ đổ gục lực lượng quân đội phải vất vả di chuyển để lấy chỗ các phương tiện lưu thông.

Lực lượng quân đội xử lý hậu quả sau bão

Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan chức năng, tính đến 23 giờ ngày 7-9, trên địa bàn Hà Nội có 2.215 cây đổ và gãy cành, 13 ôtô và 6 xe máy bị hư hỏng; 9 hộ dân bị tốc mái.

Từ ngày 6-9 đến tối 7-9, trên địa bàn TP Hà Nội có 3 người tử vong và 10 người bị thương do mưa bão; phần lớn nguyên nhân là do người dân lưu thông trên đường bị cây đổ trúng.

Tuyến đường này có nhiều cây cổ thụ

Lực lượng quân đội được huy động để xử lý hậu quả cơn bão để lại

Nhiều cây sấu nhiều năm tuổi bị đổ gục

Lực lượng công an, quân đội xử lý cây xanh bị đổ tại quận Hà Đông sáng nay

Lực lượng công an tích cực xử lý cây đổ rạp xuống đường để phương tiện lưu thông