VIDEO: Buổi học lịch sử thú vị tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Tiếp theo, các em học sinh được thưởng thức các ca cảnh "Trưng Nữ Vương" do NSƯT Trinh Trinh và em Hồ Thảo Nhi (học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng) biểu diễn, "Sáng mãi sao nối ngôi" do NS Hoài Thanh và em Hồ Thảo My trình bày, cùng trích đoạn "Câu thơ yên ngựa" với sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Long, Tú Quyên và đặc biệt là em Hồ Thảo Nhi trong vai Thượng Dương hoàng hậu