VIDEO: Cán bộ công an "chúc bà con ngủ ngon" sau hợp luyện, tiếng hò reo bên đường không ngớt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

VIDEO: Cán bộ công an "chúc bà con ngủ ngon" sau hợp luyện, tiếng hò reo bên đường không ngớt

Minh Chiến

(NLĐO)- Cán bộ, chiến sĩ thuộc Khối xe Chỉ huy giao thông "chúc bà con ngủ ngon" sau kết thúc tổng hợp luyện, người dân hai bên đường hò reo không ngớt.

Kết thúc hoạt động tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21-8, Khối xe Chỉ huy giao thông của lực lượng Công an nhân dân trên đường trở về đơn vị, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân với những hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Video: Khối xe Chỉ huy giao thông "chúc bà con ngủ ngon". Video: Minh Chiến

Theo đó, khi đoàn xe đi qua đường Nguyễn Thái Học để về vị trí tập kết, người dân đứng hai bên đường rất đông, hò reo chào đoàn xe. Một cán bộ điều khiển xe dẫn đoàn, dùng loa phát thanh bên trong xe nói lời cảm người dân.

Cán bộ này nói to qua loa: "Xin chào bà con, chúc bà con ngủ ngon!", các xe khác cũng tiếp lời cảm ơn người dân. Từ trong xe, các cán bộ, chiến sĩ liên tục vẫy tay chào người dân trước khi rời khỏi khu vực tổng hợp luyện. 

Lúc này, hai bên đường, người dân hò reo, đáp lại tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ đã rất vất vả tập luyện, tổng hợp luyện để chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Bà Nguyễn Hương Thủy (trú phường Ba Đình, TP Hà Nội) xúc động trước tình cảm của các lực lượng tham gia tổng hợp luyện dành cho người dân. Theo bà Thuỷ, cá nhân bà và gia đình rất mong chờ sự kiện diễu binh, diễu hành năm nay.

VIDEO: Cán bộ công an "chúc bà con ngủ ngon" sau hợp luyện, tiếng hò reo bên đường không ngớt- Ảnh 1.

Khối xe Chỉ huy giao thông đi qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Văn Duẩn

"Khi các khối tổng hợp luyện đi qua, chúng tôi rất xúc động, tự hào khi đất nước chúng ta ngày càng phát triển. Các lực lượng thuộc quân đội, công an đều rất hùng mạnh. Cán bộ, chiến sĩ đã hăng say tập luyện, tham gia tổng hợp luyện để chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho ngày 2-9 sắp tới"- bà Nguyễn Hương Thủy bày tỏ.

Tối 21-8, hàng chục ngàn người dân đã tập trung tại các tuyến phố gần khu vực Ba Đình, cũng như các tuyến đường có các khối diễu binh, diễu hành đi qua để theo dõi hoạt động tổng hợp luyện. Dù 20 giờ hoạt động này mới bắt đầu, nhưng rất đông người dân đã có mặt từ trưa cùng ngày để giữ chỗ, chọn cho mình những vị trí đẹp nhất, thuận lợi nhất để theo dõi.

- Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 vào 20 giờ ngày 24-8.
- Sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào 20 giờ ngày 27-8.
- Tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào 6 giờ 30 phút ngày 30-8.

Tin liên quan

Những "bóng hồng" hợp luyện diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Những "bóng hồng" hợp luyện diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

(NLĐO)- Nổi bật bên cạnh đội hình nam là những "bóng hồng" các khối Quân đội và Công an với vẻ đẹp trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.

Xem diễu binh, diễu hành A80, người dân có thể để xe máy, ô tô ở đâu?

(NLĐO) - Ban tổ chức bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường ĐH và 68 vị trí lòng đường hỗ trợ tập kết phương tiện của người dân theo dõi các hoạt động của A80.

VIDEO: Hàng ngàn người đổ về Ba Đình "giữ chỗ" chờ xem tổng hợp luyện diễu binh

(NLĐO)- Các tuyến phố Hà Nội, nhất là trên đường Hùng Vương, đã kín người giữ chỗ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 vào tối nay.

diễu binh, diễu hành A80 Quốc khánh 2-9 tổng hợp luyện hợp luyện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo