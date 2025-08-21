VIDEO: Cán bộ công an "chúc bà con ngủ ngon" sau hợp luyện, tiếng hò reo bên đường không ngớt

Kết thúc hoạt động tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21-8, Khối xe Chỉ huy giao thông của lực lượng Công an nhân dân trên đường trở về đơn vị, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân với những hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Video: Khối xe Chỉ huy giao thông "chúc bà con ngủ ngon". Video: Minh Chiến

Theo đó, khi đoàn xe đi qua đường Nguyễn Thái Học để về vị trí tập kết, người dân đứng hai bên đường rất đông, hò reo chào đoàn xe. Một cán bộ điều khiển xe dẫn đoàn, dùng loa phát thanh bên trong xe nói lời cảm người dân.

Cán bộ này nói to qua loa: "Xin chào bà con, chúc bà con ngủ ngon!", các xe khác cũng tiếp lời cảm ơn người dân. Từ trong xe, các cán bộ, chiến sĩ liên tục vẫy tay chào người dân trước khi rời khỏi khu vực tổng hợp luyện.

Lúc này, hai bên đường, người dân hò reo, đáp lại tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ đã rất vất vả tập luyện, tổng hợp luyện để chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Bà Nguyễn Hương Thủy (trú phường Ba Đình, TP Hà Nội) xúc động trước tình cảm của các lực lượng tham gia tổng hợp luyện dành cho người dân. Theo bà Thuỷ, cá nhân bà và gia đình rất mong chờ sự kiện diễu binh, diễu hành năm nay.

Khối xe Chỉ huy giao thông đi qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Văn Duẩn

"Khi các khối tổng hợp luyện đi qua, chúng tôi rất xúc động, tự hào khi đất nước chúng ta ngày càng phát triển. Các lực lượng thuộc quân đội, công an đều rất hùng mạnh. Cán bộ, chiến sĩ đã hăng say tập luyện, tham gia tổng hợp luyện để chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho ngày 2-9 sắp tới"- bà Nguyễn Hương Thủy bày tỏ.

Tối 21-8, hàng chục ngàn người dân đã tập trung tại các tuyến phố gần khu vực Ba Đình, cũng như các tuyến đường có các khối diễu binh, diễu hành đi qua để theo dõi hoạt động tổng hợp luyện. Dù 20 giờ hoạt động này mới bắt đầu, nhưng rất đông người dân đã có mặt từ trưa cùng ngày để giữ chỗ, chọn cho mình những vị trí đẹp nhất, thuận lợi nhất để theo dõi.