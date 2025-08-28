VIDEO: Cận cảnh chi chít 440 vết đạn bắn trên chiếc Lạc Hồng 900 LX của VinFast

VinFast mới đây đã bàn giao lô xe đặc biệt - Lạc Hồng 900 LX - phục vụ nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025) cho Bộ Ngoại giao.

Chiếc xe Lạc Hồng 900 LX với chi chít 440 vết đạn bắn tại Triển lãm Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"



Đây là dòng xe giới hạn mang đậm tinh hoa và bản sắc dân tộc, biểu tượng tự hào mới của sự “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” với 2 phiên bản Tiêu chuẩn và Chống đạn.

Cả hai phiên bản này đang được trưng bày tại Triển lãm Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Trong đó, phiên bản Chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 - tiêu chuẩn khắt khe nhất chuyên trang bị cho xe của các lãnh đạo hàng đầu thế giới.

Những vết đạn trên cánh cửa xe Lạc Hồng 900 LX bản Chống đạn



Các vết đạn trên xe Lạc Hồng 900 LX bản Chống đạn

Hình phiên bản chống đạn đã qua kiểm thử tại khu vực triển lãm ngoài trời thu hút sự quan tâm của khách tham quan với hàng trăm vết đạn găm bên ngoài xe.

Chi chít hàng trăm vết đạn bắn trên chiếc xe Lạc Hồng 900 LX

Phiên bản chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) - hãng chuyên bọc thép xe hàng đầu thế giới.

Xe đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe.

Với tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe Nguyên thủ - VPAM VR7, Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51.

Điểm chung của cả hai phiên bản: Tiêu chuẩn và Chống đạn là sự sang trọng nổi bật với chiều dài trục cơ sở lên tới 3.349 mm.

Các chi tiết ngoại thất được thiết kế ấn tượng nhằm tôn vinh mạnh mẽ nguồn cội và văn hóa truyền thống Việt Nam như: logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…

Ngoài những trang bị an toàn cao cấp cùng lốp run-flat có khả năng di chuyển 80-100 km kể từ khi lốp bị xịt, xe có thể được lắp thêm những thiết bị chuyên dụng như hệ thống oxy hỗ trợ cấp dưỡng khí, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú… tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng.

Lô xe Lạc Hồng 900 LX xuất xưởng đầu tiên được VinFast bàn giao cho Bộ Ngoại giao gồm 2 xe Chống đạn và 10 xe Tiêu chuẩn.

Các vết đạn ở phần đuôi xe

Các vết đạn ở phần thân xe