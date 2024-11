VIDEO: Cảnh sát khám xét trụ sở Công ty vệ sĩ ở Thanh Hóa

Những ngày qua, dư luận tại Thanh Hóa và cả nước "dậy sóng" khi chứng kiến một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người mặc phục trang kiểu vệ sĩ đi xe ra giữa ngã tư đại lộ Lê Lợi giao với đường Trần Phú, giữa trung tâm TP Thanh Hóa để điều tiết giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua.

Clip công an khám xét trụ sở Công ty vệ sĩ ở Thanh Hóa

Đoạn clip sau đó được chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, đa phần cộng đồng mạng bất bình trước hành động ngênh ngang, coi thường pháp luật của nhóm "vệ sĩ" tự ý ra đường điều tiết giao thông.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc.

Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, chiều 28-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Thanh Hóa tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Security, có địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc đến trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 29-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 nhân viên Công ty vệ sĩ Security, gồm: Lê Kiên Quyết (SN 1985; ngụ thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc); Hoàng Kim Chung (SN 1996, ngụ phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa); Nguyễn Đình Dương (SN 1991; ngụ xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn) và La Văn Thủy (SN 1985; ngụ xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân) để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hình ảnh Công an Thanh Hóa khám xét trụ sở công ty vệ sĩ

Hàng chục Cảnh sát Cơ động làm nhiệm vụ trước trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Cecurity

Sau nhiều giờ khám xét, lực lượng công an đã thu được nhiều tài liệu

Các tài liệu liên quan được đựng trong thùng carton cho lên ôtô đưa đi

Sự việc gây sự chú ý của dư luận TP Thanh Hóa nên có rất đông người hiếu kỳ tới xem lực lượng công an thực hiện việc khám xét