Thời sự

VIDEO: Chém thương vong 3 mẹ con, lên xe máy đe dọa người dân tẩu thoát

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau khi chém cháu nhỏ 5 tuổi tử vong, 2 người khác bị thương, hung thủ đe dọa người dân rồi lên xe máy tẩu thoát.

Ngày 15-8, Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Việt (44 tuổi, trú tại xã Thái Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

VIDEO: Chém thương vong 3 mẹ con, lên xe máy đe dọa người dân tẩu thoát- Ảnh 1.

Bùi Văn Việt bị bắt sau khi chém 3 người thương vong rồi lên xe máy đe dọa người dân bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo của Công an xã Chiêm Hóa về việc xảy ra vụ giết người tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hóa.

Sau khi chém 3 người thương vong, Việt lên xe máy đe dọa người rồi bỏ trốn. Nguồn: MXH

Theo cơ quan công an, do có mâu thuẫn từ trước, đối tượng Bùi Văn Việt đã dùng dao chém chị T.T.T. (44 tuổi) cùng hai cháu Đ.H.T. (5 tuổi) và T.P.N. (16 tuổi), đều là con của chị T.. Hậu quả, cháu Đ.H.T. tử vong tại chỗ, chị T. và cháu N. bị thương đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa. 

Sau khi gây án, đối tượng Việt đã lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường tổ chức truy bắt đối tượng.

Sau hơn 4 giờ gây án, đến khoảng 11 giờ 10 phút ngày 14-8, Bùi Văn Việt bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Yên Sơn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

