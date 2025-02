VIDEO: "Cò cơm" lôi kéo người nhà bệnh nhân trước cổng bệnh viện

Ngày 28-2, ông Nguyễn Xuân Nở, Chủ tịch UBND phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi nắm thông tin, phường đã yêu cầu lực lượng công an tăng cường tuần tra, chấn chỉnh tình trạng tranh giành khách, lôi kéo khách vào các quán cơm trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

"Cò cơm" lôi kéo khách trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Theo ông Nở, tình trạng lôi kéo, tranh giành khách trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã xảy ra từ trước đây. Thời gian qua, công an phường Tự An liên tục tuần tra, xử lý để bảo đảm an ninh trật tự, chấn chỉnh tình hình lôi kéo, tranh giành khách.

Khi công an có mặt, các quán cơm đều chấp hành tốt, không dám tranh giành khách. Tuy nhiên, khi lực lượng công an rút đi thì các quán ăn lại ra tranh giành, lôi kéo khách. "Thời gian qua, công an phường đã xử lý nhiều người liên quan nhưng chưa dứt điểm được. Do đó, UBND phường tiếp tục yêu cầu lực lượng công an cần quyết liệt xử lý để chấm dứt tình trạng này" - ông Nở nói.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải nhiều video về cảnh lôi kéo, tranh giành khách trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Theo nội dung các video, trên tuyến đường Trần Quý Cáp, đoạn trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có nhiều thanh niên lảng vảng giữa đường. Mỗi khi thấy có người từ bệnh viện ra, nhóm thanh niên này lại hỏi thăm rồi lôi kéo vào quán cơm.

Cũng theo video, một số người dân bị lôi kéo mạnh, buộc phải đi theo nhóm, một số khác cố gắng từ chối vào quán họ đã chọn.

Bên cạnh đó, đã xảy ra tình trạng xô xát giữa bảo vệ bệnh viện và nhóm "cò cơm", gây mất an ninh trật tự trước cổng bệnh viện.