VIDEO: Cô gái 19 tuổi bị máy múc tông trọng thương

Chiều 30-12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Nguyên (SN 1998, xã Yên Lập, Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Quang Long (SN 1993, khu 7 Dân Quyền, xã Tam Nông, Phú Thọ) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Video ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Nguồn: MXH

Trước đó, chiều 28-12, tại km70+50 quốc lộ 32 thuộc khu 7, xã Tam Nông xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa máy xúc chuyên dùng do Nguyên điều khiển với xe máy biển số 19N1-012.84 do chị P.H.T. (SN 2006, trú xã Tam Nông) điều khiển. Hậu quả, chị T. bị thương nặng, tổn hại sức khỏe 82%, xe máy hư hỏng.

Công an xác định, trước thời điểm xảy ra tai nạn, Nguyên cùng Long (chủ cơ sở thu mua phế liệu, Nguyên làm thuê cho Long) cùng dự bữa cơm tại nhà người thân trên địa bàn. Tại đây, Nguyên sử dụng rượu bia, còn Long không uống rượu.

Đỗ Quang Long tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Đến 14 giờ, Nguyên và Long đi về xưởng phế liệu. Nguyên điều khiển xe máy chuyên dùng phục vụ bốc xếp hàng hóa tại xưởng phế liệu của Long. Sau khi bốc hàng xong, Long chỉ đạo Nguyên điều khiển xe máy chuyên dùng tới một xưởng sửa chữa ô tô để bơm mỡ.

Dù không có giấy phép lái xe, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng và đã sử dụng rượu bia nhưng Nguyên vẫn điều khiển phương tiện theo chỉ đạo của Long.

Khi cách xưởng sửa chữa ô tô khoảng 10 m, Nguyên không giảm tốc độ, không chú ý quan sát, không nhường đường cho phương tiện đi trên làn đường ngược chiều nên phần đầu xe máy xúc đâm vào xe máy của chị P.H.T..

Vũ Văn Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, máy xúc chuyên dùng do Nguyên điều khiển tiếp tục đẩy xe máy về phía trước, va chạm với một ô tô đầu kéo đang sửa chữa tại đây rồi mới dừng lại. Sau khi gây ra tai nạn, Nguyên rời khỏi hiện trường.

Sau khi video vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận, Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia.