Kinh tế

VIDEO: Cơ hội khởi nghiệp xanh từ dầu tái chế

Quỳnh Trâm

(NLĐO) - Cuộc thi Green Bussiness Challenge 2026 chính thức khởi động tại TP HCM, trao cơ hội khởi nghiệp xanh “không rủi ro” từ dầu tái chế cho sinh viên.

Cuộc thi Green Bussiness Challenge 2026 do Công ty Cổ phần AP Saigon Petro tổ chức vừa chính thức khởi động tại TP HCM với đơn vị đồng hành là Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM, mang đến mô hình "khởi nghiệp thực chiến" độc đáo cho sinh viên.

Không chỉ là sân chơi, đây còn là cơ hội để người trẻ "làm thật" với một sản phẩm được tái chế 100% từ dầu nhớt thải, biến triết lý "kinh doanh tuần hoàn" của doanh nghiệp thành các mô hình kinh doanh thực tiễn.

Green Bussiness Challenge 2026 chính thức khởi động tại TP HCM trao sinh viên cơ hội khởi nghiệp xanh “không rủi ro” từ dầu tái chế

Ngành dầu nhớt vốn đối mặt với nhiều thách thức về môi trường. Nhận thấy trách nhiệm của mình, AP Saigon Petro không chỉ dừng ở "xanh hóa" mà phải là "tuần hoàn hóa".

Nỗ lực này bắt đầu bằng việc phát triển máy thay nhớt tự động 3R. Thiết bị này không chỉ giúp người dùng thay nhớt tiện lợi, giảm rác thải nhựa từ vỏ chai mà còn thu gom dầu nhớt đã qua sử dụng. Nguồn dầu thải này sau đó được chuyển đến nhà máy có đầy đủ chức năng để tái chế, biến chất thải thành tài nguyên mới.

Ông Phạm Thành Minh - Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần AP Saigon Petro, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ về sản phẩm dầu đa dụng Multi 3R. Đây là sản phẩm được tinh chế từ 10-15% cốt lõi của dầu nhớt thải đã qua xử lý.

VIDEO: Cơ hội khởi nghiệp xanh “không rủi ro” từ dầu tái chế


Trái tim của chiến lược tuần hoàn này là sản phẩm dầu đa dụng Multi 3R. Đây là sản phẩm được tinh chế từ 10-15% cốt lõi của dầu nhớt thải đã qua xử lý.

Thay vì tự tung sản phẩm ra thị trường, AP Saigon Petro quyết định trao cơ hội này cho thế hệ trẻ thông qua cuộc thi Green Bussiness Challenge 2026. Cuộc thi được thiết kế như một sân chơi "làm thật", nơi 20 đội thi xuất sắc nhất sẽ nhận 10.000 sản phẩm Multi 3R để tự triển khai mô hình kinh doanh của mình.

Đây là một mô hình khởi nghiệp an toàn về tài chính. Các đội sẽ được toàn quyền sử dụng khoản chênh lệch giữa giá bán và giá sàn (39.000 - 50.000 đồng) để làm chi phí vận hành và marketing. Công ty cam kết chịu mọi rủi ro về sản phẩm. Nếu các đội không bán hết hàng, công ty sẽ thu hồi mà không truy thu bất kỳ chi phí nào. Ban tổ chức nhấn mạnh sẽ không đặt nặng áp lực doanh số mà tập trung vào tính hiệu quả và thực thi của các mô hình kinh doanh xanh.

Giải thưởng của cuộc thi không chỉ dừng ở giá trị tiền mặt (với giải nhất 20 triệu đồng cho mỗi khu vực), cơ hội lớn nhất mà AP Saigon Petro mang lại là một sự nghiệp dành cho các bạn trẻ. Đội vô địch sẽ được tuyển thẳng vào công ty, đảm nhận vị trí Giám đốc nhãn hàng, phụ trách chính sản phẩm Multi 3R mà mình đã xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Giải thưởng của cuộc thi không chỉ dừng ở giá trị vật chất, cơ hội lớn nhất mà AP Saigon Petro mang lại là sự nghiệp dành cho các bạn trẻ


Lần đầu tiên xuất hiện máy thay nhớt xe máy tự động

Lần đầu tiên xuất hiện máy thay nhớt xe máy tự động

(NLĐO) - Máy thay nhớt tự động dành cho xe máy giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí từ 30%-50% và giảm phát thải, bảo vệ môi trường

Saint-Gobain tiên phong trong chuyển đổi xanh ngành xây dựng, cam kết mục tiêu Net Zero

Tại Tuần lễ Công trình Xanh và Giao thông Xanh Việt Nam 2025, Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam dẫn đầu trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng.

Vietjet và Đại học Oxford công bố kết quả nghiên cứu giải pháp Net Zero cho hàng không toàn cầu

Giải pháp Net Zero có thể hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của ngành hàng không toàn cầu vào giữa thế kỷ này

