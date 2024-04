Video: Đặc sắc Tết té nước của dân tộc Lào ở Điện Biên

Những người già sẽ thực hiện nghi thức cầu may mắn gọi là "Phúk Khen" - lễ "buộc chỉ cổ tay" cho mọi người. Nghi lễ này cầu cho mọi người may mắn, mạnh khỏe, bình an. Sợi chỉ buộc cổ tay còn mang ý nghĩa nối liền sự gắn kết cộng đồng từ dòng họ này đến dòng họ kia, từ dân tộc này đến dân tộc khác, thể hiện sự thương yêu bền chặt, lâu dài