VIDEO: Đàn hổ 9 con nuôi nhốt ở Thanh Hóa đang "chết dần, chết mòn"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Đàn hổ 9 con nuôi nhốt ở Thanh Hóa đang "chết dần, chết mòn"

Tuấn Minh

(NLĐO) - Do không tìm ra được giải pháp chuyển giao bảo tồn hiệu quả, đàn hổ dữ nuôi nhốt giữa cánh đồng ở Thanh Hóa đang chết dần, chết mòn

Ngày 21-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Xuân Cải, Trưởng phòng Quản lý rừng và Bảo tồn đa dạng sinh học, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm này, đàn hổ dữ nuôi nhốt tại một gia đình ở xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa, vẫn chưa được đưa tới các trung tâm cứu hộ, bảo tồn đảm bảo môi trường sống.

Video đàn hổ nuôi nhốt giữa cánh đồng ở Thanh Hóa

Theo ông Cải, trang trại này đã hết phép từ năm 2017 và không được cấp phép trở lại cho tới giờ.

Đến nay, đã 8 năm trôi qua, ngành kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với nhiều tổ chức bảo tồn, cứu hộ, với gia đình nuôi nhốt đàn hổ dữ để tìm phương án bảo tồn hiệu quả, nhắm cứu đàn hổ nước trước nguy cơ chết dần, chết mòn do không được nuôi nhốt trong môi trường đảm bảo, được chăm sóc đúng khoa học.

"Chúng tôi đã làm việc với gia đình để có hướng đưa đàn hổ tới các trung tâm cứu hộ, bảo tồn tốt nhất, thế nhưng vướng mắc lớn nhất là chi phí để "giải cứu" đàn hổ, bởi gia đình ông Chiến (Nguyễn Mậu Chiến, chủ đàn hổ - PV) muốn hỗ trợ cho họ một số kinh phí nhất định, trong khi các trung tâm muốn tiếp nhận lại không đồng ý bỏ tiền để nhận chuyển giao. Cũng vì lý do này mà đến nay, việc giải quyết đàn hổ không có kết quả"- ông Cải cho hay.

Theo hồ sơ, năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến lên xã biên giới Na Mèo thuộc huyện Quan Sơn cũ (nay là xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa) đi mua gỗ về làm nhà thì gặp một số người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào về nên mua lại mang về nhà nuôi. Thời điểm đó, đàn hổ có 15 con, lúc mới đưa về khoảng 3 - 4 kg/con.

VIDEO: Đàn hổ 9 con nuôi nhốt ở Thanh Hóa đang "chết dần, chết mòn"- Ảnh 1.

Đàn hổ được ông Trịnh Đình Bạch chăm sóc suốt nhiều năm qua tại Thanh Hóa

Cuối năm 2008, có 2 con bị bệnh chết, năm 2010 và 2012 thêm 2 con nữa chết nên khi trưởng thành, đàn hổ còn 11. Ban đầu, ông Chiến nuôi đàn hổ này trong khu dân cư, tuy nhiên đàn hổ ngày một lớn đã gây ô nhiễm môi trường và đe dọa tính mạng người dân nên năm 2010, ông Chiến đã di chuyển trang trại ra cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ), nay là xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2012, trại nuôi hổ của gia đình ông Chiến được cấp giấy chứng nhận trại nuôi với thời hạn 5 năm và đã hết hạn vào năm 2017. Kể từ đó tới nay, đàn hổ trên không được cấp phép trở lại.

VIDEO: Đàn hổ 9 con nuôi nhốt ở Thanh Hóa đang "chết dần, chết mòn"- Ảnh 2.
VIDEO: Đàn hổ 9 con nuôi nhốt ở Thanh Hóa đang "chết dần, chết mòn"- Ảnh 3.
VIDEO: Đàn hổ 9 con nuôi nhốt ở Thanh Hóa đang "chết dần, chết mòn"- Ảnh 4.
VIDEO: Đàn hổ 9 con nuôi nhốt ở Thanh Hóa đang "chết dần, chết mòn"- Ảnh 5.

Đàn hổ này lúc đầu có 15 cá thể, nhưng tới giờ đã chết 6 con

Tháng 12-2023 và ngày 12-9-2024, hai cá thể hổ trưởng thành cũng lần lượt chết tại trang trại này (có trọng lượng gần 400 kg/2 con). Nguyên nhân được xác định do bị viêm phổi và chết do nhiễm trùng vết thương từ đánh nhau.

Từ 15 cá thể hổ, đến nay trang trại hổ này đã có 6 con chết, chỉ còn 9 cá thể.

Đàn hổ tiêu tốn tiền triệu mỗi ngày

Ông Trịnh Đình Bạch (SN 1965; ngụ xã Xuân Tín), người trực tiếp quản lý trại nuôi hổ cho biết, trang trại hiện còn 9 con hổ, trong đó có 3 cá thể cái, 6 cá thể đực, trọng lượng trung bình khoảng 1,8 tạ, con to nhất gần 3 tạ.

VIDEO: Đàn hổ 9 con nuôi nhốt ở Thanh Hóa đang "chết dần, chết mòn"- Ảnh 6.

Hiện trang trại còn 9 cá thể hổ, mỗi ngày tiêu tốn khoảng 1 tạ thức ăn

"việc nuôi nhốt hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn, thức ăn cho đàn hổ rất tốn kém, trung bình khoảng 1 tạ thức ăn mỗi ngày. Trong đó, một con hổ đực trưởng thành có thể ăn tới 10 kg thịt mỗi ngày, con cái khoảng 7 kg. Số tiền tiêu tốn cả tiền triệu đồng mỗi ngày. Ngoài ra, chuồng trại nuôi nhốt cũng đã lâu, có chỗ đã xuống cấp, không đảm bảo, kinh phí sửa chữa không có"- ông Bạch thông tin.

Cũng theo ông Bạch, gia đình cũng muốn chuyển giao đàn hổ lại cho các trung tâm, thế nhưng phải hỗ trợ lại cho gia đình một khoản kinh phí. Bởi, đàn hổ kể từ ngày nuôi nhốt tới giờ đã tiêu tốn của gia đình rất nhiều tiền của.

VIDEO: Đàn hổ 9 con nuôi nhốt ở Thanh Hóa đang "chết dần, chết mòn"- Ảnh 7.
VIDEO: Đàn hổ 9 con nuôi nhốt ở Thanh Hóa đang "chết dần, chết mòn"- Ảnh 8.
VIDEO: Đàn hổ 9 con nuôi nhốt ở Thanh Hóa đang "chết dần, chết mòn"- Ảnh 9.
VIDEO: Đàn hổ 9 con nuôi nhốt ở Thanh Hóa đang "chết dần, chết mòn"- Ảnh 10.

Gia đình ông Bạch cũng muốn chuyển giao đàn hổ, thế nhưng do không có đơn vị tiếp nhận nào chịu bỏ tiền ra để hỗ trợ, nên đến nay đàn hổ vẫn chưa được "giải cứu"

Được biết, khu chuồng nuôi nhốt đàn hổ được chia thành ba phần, khu dã ngoại để hổ vận động, khu chuồng ở và khu tắm rửa, cho ăn. Toàn bộ khu vực được bao bọc bằng tường cao và lưới sắt kiên cố, khép kín, chỉ chừa một lối rộng hơn 1 m ở bên trong, giữa trang trại để người chăm sóc thuận tiện di chuyển.

Khu trang trại hổ này nằm trên 1 cồn đất cao, giữa cánh đồng. Người dân địa phương đã nhiều lần tỏ ra lo lắng khi mưa lũ tràn về, nước dâng cao quanh khu vực trang trại. Nếu xảy ra lũ lụt lớn, nguy cơ đàn hổ thoát là ngoài là rất cao.

Tin liên quan

VIDEO: Đàn hổ ở Thảo cầm viên được nuôi như thế nào để phòng dịch bệnh?

VIDEO: Đàn hổ ở Thảo cầm viên được nuôi như thế nào để phòng dịch bệnh?

(NLĐO) - Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã thực hiện nghiệm ngặt các quy trình chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho các thú nuôi nhốt.

Đắk Lắk: Phát hiện đàn hổ 3 con tại Lâm trường Thuần Mẫn

(NLĐ)- Mới đây, nhiều người dân ở xã Ea Nam, huyện Eah’ Leo, tỉnh Đắk Lắk một phen kinh hồn khi nhìn thấy 3 con hổ to lớn đang đùa nghịch với nhau ở một khu rừng thuộc Lâm trường Thuần Mẫn, huyện Eah’ Leo (Đắk Lắk).

Cận cảnh đàn hổ dữ nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa

(NLDO)- Do trại nuôi nhốt đàn hổ ở Thanh Hóa không đạt được mục đích sinh trưởng, sinh sản để bảo tồn, không có tác dụng giáo dục môi trường, giáo dục thiên nhiên hay nghiên cứu khoa học nên đã bị kiến nghị tịch thu.

tỉnh Thanh Hóa đàn hổ đàn hổ nuôi ở Thanh Hóa đàn hổ nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã bảo tồn hổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo