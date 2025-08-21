VIDEO: Đàn hổ 9 con nuôi nhốt ở Thanh Hóa đang "chết dần, chết mòn"

Ngày 21-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Xuân Cải, Trưởng phòng Quản lý rừng và Bảo tồn đa dạng sinh học, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm này, đàn hổ dữ nuôi nhốt tại một gia đình ở xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa, vẫn chưa được đưa tới các trung tâm cứu hộ, bảo tồn đảm bảo môi trường sống.

Video đàn hổ nuôi nhốt giữa cánh đồng ở Thanh Hóa

Theo ông Cải, trang trại này đã hết phép từ năm 2017 và không được cấp phép trở lại cho tới giờ.

Đến nay, đã 8 năm trôi qua, ngành kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với nhiều tổ chức bảo tồn, cứu hộ, với gia đình nuôi nhốt đàn hổ dữ để tìm phương án bảo tồn hiệu quả, nhắm cứu đàn hổ nước trước nguy cơ chết dần, chết mòn do không được nuôi nhốt trong môi trường đảm bảo, được chăm sóc đúng khoa học.

"Chúng tôi đã làm việc với gia đình để có hướng đưa đàn hổ tới các trung tâm cứu hộ, bảo tồn tốt nhất, thế nhưng vướng mắc lớn nhất là chi phí để "giải cứu" đàn hổ, bởi gia đình ông Chiến (Nguyễn Mậu Chiến, chủ đàn hổ - PV) muốn hỗ trợ cho họ một số kinh phí nhất định, trong khi các trung tâm muốn tiếp nhận lại không đồng ý bỏ tiền để nhận chuyển giao. Cũng vì lý do này mà đến nay, việc giải quyết đàn hổ không có kết quả"- ông Cải cho hay.

Theo hồ sơ, năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến lên xã biên giới Na Mèo thuộc huyện Quan Sơn cũ (nay là xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa) đi mua gỗ về làm nhà thì gặp một số người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào về nên mua lại mang về nhà nuôi. Thời điểm đó, đàn hổ có 15 con, lúc mới đưa về khoảng 3 - 4 kg/con.

Đàn hổ được ông Trịnh Đình Bạch chăm sóc suốt nhiều năm qua tại Thanh Hóa

Cuối năm 2008, có 2 con bị bệnh chết, năm 2010 và 2012 thêm 2 con nữa chết nên khi trưởng thành, đàn hổ còn 11. Ban đầu, ông Chiến nuôi đàn hổ này trong khu dân cư, tuy nhiên đàn hổ ngày một lớn đã gây ô nhiễm môi trường và đe dọa tính mạng người dân nên năm 2010, ông Chiến đã di chuyển trang trại ra cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ), nay là xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2012, trại nuôi hổ của gia đình ông Chiến được cấp giấy chứng nhận trại nuôi với thời hạn 5 năm và đã hết hạn vào năm 2017. Kể từ đó tới nay, đàn hổ trên không được cấp phép trở lại.

Đàn hổ này lúc đầu có 15 cá thể, nhưng tới giờ đã chết 6 con

Tháng 12-2023 và ngày 12-9-2024, hai cá thể hổ trưởng thành cũng lần lượt chết tại trang trại này (có trọng lượng gần 400 kg/2 con). Nguyên nhân được xác định do bị viêm phổi và chết do nhiễm trùng vết thương từ đánh nhau.

Từ 15 cá thể hổ, đến nay trang trại hổ này đã có 6 con chết, chỉ còn 9 cá thể.

Đàn hổ tiêu tốn tiền triệu mỗi ngày

Ông Trịnh Đình Bạch (SN 1965; ngụ xã Xuân Tín), người trực tiếp quản lý trại nuôi hổ cho biết, trang trại hiện còn 9 con hổ, trong đó có 3 cá thể cái, 6 cá thể đực, trọng lượng trung bình khoảng 1,8 tạ, con to nhất gần 3 tạ.

Hiện trang trại còn 9 cá thể hổ, mỗi ngày tiêu tốn khoảng 1 tạ thức ăn

"việc nuôi nhốt hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn, thức ăn cho đàn hổ rất tốn kém, trung bình khoảng 1 tạ thức ăn mỗi ngày. Trong đó, một con hổ đực trưởng thành có thể ăn tới 10 kg thịt mỗi ngày, con cái khoảng 7 kg. Số tiền tiêu tốn cả tiền triệu đồng mỗi ngày. Ngoài ra, chuồng trại nuôi nhốt cũng đã lâu, có chỗ đã xuống cấp, không đảm bảo, kinh phí sửa chữa không có"- ông Bạch thông tin.

Cũng theo ông Bạch, gia đình cũng muốn chuyển giao đàn hổ lại cho các trung tâm, thế nhưng phải hỗ trợ lại cho gia đình một khoản kinh phí. Bởi, đàn hổ kể từ ngày nuôi nhốt tới giờ đã tiêu tốn của gia đình rất nhiều tiền của.

Gia đình ông Bạch cũng muốn chuyển giao đàn hổ, thế nhưng do không có đơn vị tiếp nhận nào chịu bỏ tiền ra để hỗ trợ, nên đến nay đàn hổ vẫn chưa được "giải cứu"

Được biết, khu chuồng nuôi nhốt đàn hổ được chia thành ba phần, khu dã ngoại để hổ vận động, khu chuồng ở và khu tắm rửa, cho ăn. Toàn bộ khu vực được bao bọc bằng tường cao và lưới sắt kiên cố, khép kín, chỉ chừa một lối rộng hơn 1 m ở bên trong, giữa trang trại để người chăm sóc thuận tiện di chuyển.

Khu trang trại hổ này nằm trên 1 cồn đất cao, giữa cánh đồng. Người dân địa phương đã nhiều lần tỏ ra lo lắng khi mưa lũ tràn về, nước dâng cao quanh khu vực trang trại. Nếu xảy ra lũ lụt lớn, nguy cơ đàn hổ thoát là ngoài là rất cao.