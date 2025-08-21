VIDEO: Đất đá trên núi sạt lở vùi lấp đường khi nhiều người đang quay video

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Đất đá trên núi sạt lở vùi lấp đường khi nhiều người đang quay video

Như Quỳnh

(NLĐO) - Khi nhiều người dân đang đứng xem, dùng điện thoại để quay video thì đất đá từ trên núi cao bất ngờ sạt lở, đổ sập xuống vùi lấp đoạn đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở đất đá trên xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 21-8, tại Quốc lộ 4C đoạn nối xã Sốp Cộp và xã Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Video ghi lại vụ sạt lở đất đá. Nguồn: MXH

Vào thời gian trên, khi các phương tiện dừng lại ở một điểm có nguy cơ sạt lở, nhiều người dân đứng xem và dùng điện thoại ra chụp ảnh, quay video, phát trực tiếp trên mạng xã hội thì bất ngờ một lượng đất đá lớn trên núi đổ sập xuống vùi lấp một đoạn đường. 

Khi vụ sạt lở xảy ra, nhiều người hô hoán nhau bỏ chạy. Sự việc may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến giao thông trên Quốc lộ 4C bị chia cắt. Sau khi video ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho những người đã bất chấp sự nguy hiểm đứng xem, dùng điện thoại quay lại sự việc.

VIDEO: Đất đá trên núi sạt lở vùi lấp đường khi nhiều người đang quay video- Ảnh 2.

Người dân tháo chạy khi vụ sạt lở đất đá xảy ra

Được biết, sau vụ sạt lở đất đá xảy ra, các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, huy động các phương tiện để thông xe trên Quốc lộ 4C.

Tin liên quan

VIDEO: 19 người chết, mất tích, bị thương do sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi tại Điện Biên

VIDEO: 19 người chết, mất tích, bị thương do sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi tại Điện Biên

(NLĐ) - Mưa lũ lớn kéo dài tại tỉnh Điện Biên đã khiến 3 người chết, 8 người mất tích, 8 người bị thương do sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi.

Sạt lở đất vùi lấp nhà dân, 2 người chết, 3 người bị thương

(NLĐO) - Trong đêm tối, đất đá từ trên đồi cao bất ngờ đổ sập xuống vùi lấp 2 căn nhà dân khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Xót xa học sinh lớp 7 bị cát vùi lấp tử vong

(NLĐO) - Trong lúc cùng nhóm bạn ra đồi cát ven biển chơi, một học sinh bị cát vùi lấp dẫn đến tử vong.

nguy cơ sạt lở mạng xã hội vùi lấp sạt lở tháo chạy nguy hiểm video sạt lở
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo