VIDEO: Du khách thích thú ngắm tuyết rơi phủ trắng đỉnh Fansipan

Từ đêm 24-12 đến sáng 25-12, nhiệt độ khu vực đỉnh Fansipan chỉ dao động khoảng 1-3 độ C. Nhiệt độ xuống thấp đã dẫn đến hiện tượng tuyết rơi, xuất hiện lớp băng mỏng phủ kín các lối đi, mái đá và khu vực cột cờ.

Tuyết rơi phủ trắng đỉnh Fansipan. Ảnh: Sun Group

Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng, khi mặt trời dần lên cao, băng bắt đầu tan chậm, để lại một lớp óng ánh lấp lánh trên sàn và các bậc đá quanh khu vực đỉnh. Những du khách đi cáp treo có dịp ngắm băng tan trong nắng đầu ngày, cảm nhận khoảnh khắc thiên nhiên thức giấc giữa không gian núi non hùng vĩ.

Mùa đông năm nay đến sớm, hiện tượng băng phủ trắng đỉnh Fansipan diễn ra khá thường xuyên. Nếu không khí lạnh tiếp tục tăng cường, khả năng những ngày tiếp theo sẽ có tuyết rơi trên đỉnh Fansipan tiếp.

Du khách thích thú khi ngắm cảnh tuyết rơi vào sáng sớm. Nguồn: Sun Group

Đây được xem là thời điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp mùa đông Fansipan, từ biển mây bồng bềnh đến băng tuyết trắng xóa, trong không khí Giáng sinh rực rỡ, trang hoàng khắp nơi.

Lớp băng mỏng phủ trắng cây cối trên đỉnh núi

Một du khách thích thú khi được chứng kiến cảnh tuyết rơi. Ảnh: Sun Group

Tuyết rơi tạo nên khung cảnh đẹp, lãng mạn. Ảnh: Sun Group

Du khách thích thú, vui đùa ngắm tuyết trên đỉnh núi. Ảnh: Sun Group

Các du khách tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trên núi. Ảnh: Sun Group