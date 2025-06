Ngày 13-6, du thuyền Star Voyager chính thức khởi hành từ Cảng Phú Mỹ, mở đầu hành trình khứ hồi 5 ngày 4 đêm đến Singapore, đánh dấu cột mốc mới cho ngành du lịch nội địa.

Star Voyager do hãng Star Cruises vận hành, vừa đưa khoảng 1.000 hành khách từ Singapore đến TP HCM và sẽ tiếp tục thực hiện các hành trình khởi hành vào ngày 17 và 21-6

VIDEO: Du thuyền quốc tế đầu tiên khởi hành từ TP HCM đến Singapore dành riêng cho khách nội địa

Nhằm tối ưu hóa sự thuận tiện, thủ tục check in được tổ chức ngay tại Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất (quận Phú Nhuận, TP HCM), với dịch vụ xe buýt đưa đón miễn phí đến cảng. Việc tổ chức bài bản từ điểm trung chuyển nội đô cho thấy sự chuyên nghiệp và nỗ lực làm mới mô hình du lịch tàu biển tại Việt Nam.

Star Voyager là con tàu mới được nâng cấp với chi phí hơn 50 triệu USD, hành khách sẽ được nghỉ dưỡng trong các hạng phòng từ Tiêu chuẩn đến Palace Suite cao cấp với dịch vụ quản gia 24/7, đồng thời tận hưởng miễn phí không gian ẩm thực, tiện ích giải trí và nhiều hoạt động văn hóa- nghệ thuật đặc sắc.

Lễ khai trương tàu đã diễn ra tại Cảng Phú Mỹ với sự hiện diện của ông Đỗ Phước Trung- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, ông Michael Goh- Chủ tịch StarDream Cruises cùng nhiều đại diện ngành du lịch.

“Việc chọn TP HCM làm cảng nhà là bước đi chiến lược nhằm biến Việt Nam thành trung tâm du lịch tàu biển mới của Đông Nam Á,” ông Michael Goh nhấn mạnh, đồng thời chia sẻ tầm nhìn phát triển mô hình du lịch kết hợp hàng không và tàu biển trong khu vực.

Trên hành trình, du khách sẽ có hai ngày trải nghiệm các tiện ích trên tàu và một ngày tham quan Singapore. Tàu cập cảng tại Trung tâm Du thuyền Singapore- ngay cạnh HarbourFront Centre và VivoCity, giúp hành khách dễ dàng khám phá các điểm đến nổi bật như Gardens by the Bay, Merlion Park, Orchard Road hay các khu phố văn hóa như Chinatown và Little India.

Sau một ngày khám phá đảo quốc sư tử, Star Voyager sẽ quay về TP HCM, kết thúc hành trình vào ngày thứ 5.

Hành trình của Star Voyager không chỉ đánh dấu sự kiện lịch sử của ngành du lịch tàu biển Việt Nam, mà còn mở ra cánh cửa mới cho những kỳ nghỉ đẳng cấp quốc tế xuất phát từ chính quê nhà.