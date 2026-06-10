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Quốc tế

VIDEO: Gấu lang thang giữa thành phố, Nhật Bản đóng cửa 100 trường học

Anh Thư

(NLĐ) - Một hoặc nhiều con gấu lớn đã xuất hiện trong nhiều đoạn phim từ camera an ninh ở trường học, trung tâm mua sắm ở TP Utsunomiya - Nhật Bản.

Theo CNNAP, chính quyền TP Utsunomiya ở phía Bắc Tokyo - Nhật Bản đã phải đóng cửa gần 100 trường học và thực hiện nhiều biện pháp an toàn khác sau khi có gấu xuất hiện trong các đoạn phim từ camera an ninh (CCTV) những ngày qua.

Gấu lang thang giữa thành phố, Nhật Bản đóng 100 trường học - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng ở TP Utsunomiya - Nhật Bản ra quân truy tìm gấu lang thang - Ảnh: AP

Theo Nhóm Quản lý động vật hoang dã của TP Utsunomiya, trường hợp nhìn thấy gấu đầu tiên xảy ra vào sáng 6-9.

Một ngày sau, người ta phát hiện một con gấu trong khuôn viên một trường trung học cơ sở, camera an ninh tại một khu mua sắm ở trung tâm thành phố vào đêm đó cũng ghi nhận hình ảnh một con gấu.

Kể từ đó, đã có những báo cáo về việc nhìn thấy gấu ở nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố. Cảnh sát được cho là đã xác nhận sự hiện diện của một con gấu một lần nữa vào tối 8-6.

Gấu lang thang giữa thành phố, Nhật Bản đóng 100 trường học - Ảnh 2.

Bảng cảnh báo đề phòng gấu ở một công viên thuộc TP Utsunomiya - Nhật Bản - Ảnh: AP

Theo Hội đồng Giáo dục TP Utsunomiya, tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập trong thành phố đã đóng cửa từ ngày 8-6. Hiện vẫn chưa rõ các trường có mở cửa trở lại trong tuần này hay không.

Cảnh sát và các thành viên của hiệp hội săn bắn địa phương đã dành cả ngày 9-6 để tuần tra thành phố trước khi bắt được một con gấu vào tối cùng ngày.

Đoạn phim từ hiện trường cho thấy những người thợ săn đã dùng súng bắn thuốc an thần để gây mê con gấu, trước khi vận chuyển nó bằng xe tải.

Trong khi đó, các quan chức đã kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa như khóa cửa và cửa sổ để ngăn gấu vào nhà, và tránh đổ rác ra ngoài vào ban đêm.

Một đoạn video từ camera an ninh ở Nhật Bản cho thấy một con gấu đã lang thang trong khu dân cư ở TP Utsunomiya - Nhật Bản - CLIP: CNN

Nhật Bản từ lâu đã phải đối mặt với vấn đề gấu ngày càng gia tăng, với các vụ tấn công gây chết người đạt mức kỷ lục vào mùa thu năm ngoái.

Gấu xâm nhập các khu dân cư từng trở thành tình trạng khẩn cấp quốc gia,  khiến chính quyền phải điều động quân đội đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, trong khi các nước khác đưa ra cảnh báo đi lại đối với Nhật Bản.

Các video ghi lại cảnh gấu lục lọi các lối đi trong siêu thị và lang thang trong sân trường lan truyền rộng rãi, khiến cộng đồng địa phương lo lắng.

Sự gia tăng các vụ tấn công là do nhiều yếu tố: Số lượng gấu tăng vọt trong bối cảnh hoạt động săn bắn giảm; biến đổi khí hậu gây ra tình trạng mất mùa, khiến gấu phải tìm kiếm thức ăn ở nơi khác; số lượng người sinh sống ở các thị trấn nông thôn ngày càng giảm, tạo điều kiện cho gấu dễ dàng xâm nhập vào các khu vực có con người sinh sống.

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Nhật Bản động vật hoang dã gấu Utsunomiya
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