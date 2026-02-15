HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

VIDEO: Giá hành rẻ như cho, người trồng hành ở Hải Phòng khóc ròng

Bài, ảnh, clip: Văn Duẩn

(NLĐO) - Giá bán củ hành tươi tại ruộng ở TP Hải Phòng chỉ khoảng 6.000 đồng/kg, nhưng có rất ít thương lái vào mua; nông dân khóc ròng vì giá hành quá rẻ.

Khu vực thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cũ, nay là các phường Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Nhị Chiểu, Phạm Sư Mạnh và xã Nam An Phụ thuộc TP Hải Phòng, được được coi là "thủ phủ" hành, tỏi của miền Bắc.

Hành rẻ như cho , nông dân Hải Phòng khóc ròng vì giá hành thấp - Ảnh 1.

Nông dân ở Tổ dân phố Ninh Xá, phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng buồn rầu khi hành mất giá. Ảnh: Văn Duẩn

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng), với tổng diện tích khoảng 7.100 ha, sản lượng hành, tỏi năm nay của thành phố ước đạt hơn 120.000 tấn, tăng khoảng 10 - 15% so với trung bình mọi năm.

Kể từ lúc trồng đến khi được thu hoạch, nông dân phải chăm từ 3,5 - 4 tháng. Trung bình 1 sào hành cho thu hoạch khoảng 700 - 800 kg hành củ. Chi phí giống, phân đạm, thuốc bảo vệ thực vật và chăm bón, mỗi sào hành hết khoảng 4 - 5 triệu triệu đồng. Những năm trước, giá hành củ từ 12.000 - 14.000 đồng/kg, thậm chí có năm còn 16.000 đồng/kg, mỗi sào hành bán được 10 - 13 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, người trồng hành còn lời từ 5 - 8 triệu đồng.

Hành rẻ như cho, người dân trồng hành ở Hải Phòng khóc ròng. Clip: Văn Duẩn

Hành, tỏi là cây trồng chủ lực vụ đông ở khu vực thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cũ. Hành, tỏi trồng tại đồng đất nơi đây không chỉ nổi tiếng khắp miền Bắc mà còn được biết đến trên phạm vi cả nước. Cũng nhờ cây hành, cây tỏi được giá nhiều năm trước, đời sống của nhiều người dân nơi đây đã thoát nghèo, thậm chí làm giàu.

Nhưng mùa hành năm nay, người nông dân trồng hành ở phường Bắc An Phụ đang khóc ròng khi giá hành quá rẻ. Ngày 27 Tết, bà Nguyễn Thị Minh ở Tổ dân phố Ninh Xá, phường Bắc An Phụ vẫn đang miệt mài nhổ hành ngoài ruộng nhưng trong tâm trạng trĩu nặng. Bà Minh cho biết nhà bà trồng được 6 sào hành, "giá rẻ lắm, chỉ 5.000 - 6.000 đồng/kg hành củ, nhưng cũng không có thương lái vào mua. Hai năm nay người trồng hành ở đây không có lời, không có công, khi giá vật tư nông nghiệp tăng cao mà giá hành thì rẻ như cho, chỉ đủ tiền chăm bón".

Hành rẻ như cho , nông dân Hải Phòng khóc ròng vì giá hành thấp - Ảnh 2.

Xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn (nay là phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng) là vùng trồng hành, tỏi nổi tiếng. Ảnh: Văn Duẩn

Hành rẻ như cho , nông dân Hải Phòng khóc ròng vì giá hành thấp - Ảnh 3.

Những năm trước, hành, tỏi được giá đã giúp nhiều nông dân thoát nghèo, thậm chí làm giàu. Ảnh: Văn Duẩn

Hành rẻ như cho , nông dân Hải Phòng khóc ròng vì giá hành thấp - Ảnh 4.

Với giá hành củ tươi thương lái mua với giá 5.000 - 6.000 đồng/kg, gần như người nông dân không có lời và chăm sóc không công trong 3,5 - 4 tháng trời ròng rã. Ảnh: Văn Duẩn

Hành rẻ như cho , nông dân Hải Phòng khóc ròng vì giá hành thấp - Ảnh 5.

Hành vụ đông thông thường được trồng từ tháng 8 âm lịch hàng năm và thu hoạch vào tháng 12 âm lịch. 4 tháng vất vả, chỉ mong được mùa, được giá, vì đây là cây trồng chủ lực và là nguồn thu nhập chính của đa số nông dân nơi đây. Với giá hành hiện tại là khoảng 6.000 đồng/kg, nông dân chỉ đủ tiền chi phí vật tư nông nghiệp và lỗ tiền công trong 4 tháng. Ảnh: Văn Duẩn

Hành rẻ như cho , nông dân Hải Phòng khóc ròng vì giá hành thấp - Ảnh 6.
Hành rẻ như cho , nông dân Hải Phòng khóc ròng vì giá hành thấp - Ảnh 7.
Hành rẻ như cho , nông dân Hải Phòng khóc ròng vì giá hành thấp - Ảnh 8.
Hành rẻ như cho , nông dân Hải Phòng khóc ròng vì giá hành thấp - Ảnh 9.
Hành rẻ như cho , nông dân Hải Phòng khóc ròng vì giá hành thấp - Ảnh 10.

Với giá vật tư nông nghiệp tăng cao, cùng thời gian dài chăm sóc vất vả, để có lời, nhưng nông dân ở Bắc An Phụ cho biết giá hành củ phải từ 10.000 đồng/kg trở lên nông dân mới có công và có thu nhập. Ảnh: Văn Duẩn


