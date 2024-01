VIDEO hiện trường bắt kẻ giết người cướp SH ở Hóc Môn

Ngày 9-1, Công an TP HCM cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt giữ Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997), là nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở TP HCM để cướp xe SH.

Clip hiện trường bắt kẻ giết người cướp SH

Tâm bị bắt giữ tại cánh đồng chanh ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tâm đã được di lý về TP HCM để tiếp tục lấy lời khai.

Vụ việc xảy ra tại quán cà phê ở Quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM vào ngày 6-1.

Nguyễn Thanh Tâm

Sau khi gây án mạng, Tâm bỏ trốn và bị truy bắt. Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo hàng trăm cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự và các lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Long An triển khai truy bắt đối tượng.

Ngày 6-1, người dân nghe tiếng la hét của chị N.T.H.P (SN 2002, nhân viên quán cà phê).

Sau đó, họ thấy một người chạy xe máy Honda SH chạy về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Công an TP HCM phối hợp với tỉnh Long An trích xuất camera truy bắt. Đến chiều thì phát hiện người có nhân dạng tương tự ở khu vực đường tỉnh 830, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Một số người tìm hình ảnh nghi can phát tán trên mạng, xác nhận thanh niên này có nhiều đặc điểm trùng khớp nên báo công an.