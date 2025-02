VIDEO: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc 6 người tử vong, nhiều người bị thương

Ngày 22-2, Công an tỉnh Sơn La đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại QL6, đoạn qua xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: MXH

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21-2, tại km 235+100 QL6 thuộc xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã xảy vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe khách.

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 26F-009.xx do tài xế N.Đ.H. (42 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển đi hướng Sơn La - Hà Nội khi đi đến km235+100 đã va chạm với xe đầu kéo mang BKS 30C-095.xx lưu thông theo chiều ngược lại.

Nhiều tiếng kêu khóc thảm thiết ngay sau khi xảy ra tai nạn. Nguồn: MXH

Vụ tai nạn làm 6 người tử vong, 8 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân tử vong có 5 người trên xe khách và tài xế xe đầu kéo. Tại hiện trường, 2 xe ô tô hư hỏng, biến dạng.

Ngay sau khi nhận thông tin về vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo và huy động các lực lượng chức năng gồm: Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Yên Châu và lực lượng Công an cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, di chuyển các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu, chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đối với 2 trường hợp chấn thương nặng.

Xe đầu kéo biến dạng sau vụ tai nạn. Nguồn: MXH

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ được xác định là xe khách đi vào đoạn đường vòng cua, mặt đường trơn trượt dẫn đến phần đuôi xe văng vào đầu xe đầu kéo đi hướng ngược lại.

Hai xe ô tô biến dạng sau vụ tai nạn. Nguồn: MXH

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt cùng lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh đã có mặt tại hiện trường động viên các gia đình nạn nhân và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.