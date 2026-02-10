HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

VIDEO: Hoa, kiểng Tết giá bình dân hút khách tại miền Tây

Tin-ảnh-video: Ca Linh - Vân Du

(NLĐO) – Các loại hoa, kiểng có giá bán bình dân được khách hàng săn đón, mua giúp nhà vườn ở miền Tây phấn khởi dịp Tết.

Ngày 10-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các nhà vườn ở miền Tây đang tất bật chở hoa, cây kiểng xuống phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau để bán trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

VIDEO: Đủ loại hoa kiểng được bày bán tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

Đáng chú ý, các loại hoa, cây kiểng có giá bán bình dân được nhiều người chọn mua để trang trí vào những ngày Xuân.

Ông Lê Hữu Trí (ngụ xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) cho biết gia đình đã bán được hơn 500 chậu hoa vạn thọ chỉ sau 1 ngày vận chuyển xuống chợ hoa Tết. 

"Loại hoa này bán ra thị trường với giá dao động từ 80.000 – 120.000 đồng/cặp. Do giá cả phải chăng nên bà con ủng hộ rất nhiều, tôi mới vận chuyển xuống thêm 900 chậu để bán" – ông Trí phấn khởi nói.

Cùng niềm vui trên, anh Trần Minh Khang (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho hay gia đình đã thuê xe tải chở 1.200 chậu hoa cúc mâm xôi Hàn Quốc xuống Cà Mau bán. Cụ thể, cúc mâm xôi Hàn Quốc loại nhỏ có giá bán 600.000 đồng/cặp, loại lớn 900.000 đồng/cặp

Hoa kiểng Tết 2026 giá bình dân hút khách tại miền Tây - Ảnh 1.

Hoa kiểng Tết 2026 giá bình dân hút khách tại miền Tây - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Tài chăm sóc những hoa mai trước khi giao cho khách hàng

"Sau 5 ngày, tôi đã bán gần 700 chậu cúc mâm xôi các loại và đây được xem là tín hiệu vui. Nếu được bà con ủng hộ như hiện nay thì tôi sẽ vận chuyển thêm hoa xuống để bán trong những ngày tới" – anh Khang chia sẻ.

Hoa kiểng Tết 2026 giá bình dân hút khách tại miền Tây - Ảnh 3.

Hoa kiểng Tết 2026 giá bình dân hút khách tại miền Tây - Ảnh 4.

Hoa kiểng Tết 2026 giá bình dân hút khách tại miền Tây - Ảnh 5.

Hoa vạn thọ giá bình dân được khách hàng ưa chuộng

VIDEO: Hoa, kiểng Tết giá bình dân hút khách tại miền Tây - Ảnh 1.

VIDEO: Hoa, kiểng Tết giá bình dân hút khách tại miền Tây - Ảnh 2.

Người dân Cà Mau mua mai vàng chưng Tết

Trong khi đó, tại chợ hoa Xuân trên đường Mai Chí Thọ (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) năm nay bố trí khoảng 700 lô, sạp bày bán. Đặc biệt, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và hộ nông dân tham gia chợ được miễn phí tiền thuê mặt bằng, điện và nước. Theo ghi nhận, giá các loại hoa nhìn chung khá ổn định, sức mua được kỳ vọng tăng vào những ngày cận Tết.

CLIP: Giá các loại hoa Tết ở Cần Thơ khá ổn định, sức mua được kỳ vọng tăng vào những ngày tới

Chị Trần Thị Thu Liên (ngụ phường Long Tuyền, TP Cần Thơ) cho biết ngoài các loại hoa truyền thống như vạn thọ, mào gà, hướng dương… chị còn nhập thêm hoa đuôi phụng để bán với giá 25.000 đồng/chậu. Loại hoa này có nhiều màu sắc, kích thước nhỏ gọn, phù hợp trang trí bàn học, bàn làm việc… nên được nhiều khách hàng quan tâm. Sau 3 ngày trưng bày, chị Liên đã bán khoảng 100 chậu hoa đuôi phụng.

Hoa kiểng Tết 2026 giá bình dân hút khách tại miền Tây - Ảnh 6.

Hoa kiểng Tết 2026 giá bình dân hút khách tại miền Tây - Ảnh 7.

Tiểu thương bày bán nhiều chậu hoa kích cỡ nhỏ, phù hợp túi tiền khách hàng

Trong khi đó, tiểu thương Lê Văn Tấn (ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết năm nay chủ yếu bán vạn thọ chậu nhỏ, giá khoảng 30.000 đồng/chậu. Theo ông, tình hình kinh tế còn khó khăn nên người dân có xu hướng chọn hoa giá vừa phải thay vì chậu lớn có giá cao.

Hoa kiểng Tết 2026 giá bình dân hút khách tại miền Tây - Ảnh 8.

Hoa kiểng Tết 2026 giá bình dân hút khách tại miền Tây - Ảnh 9.

Tiểu thương hy vọng sức mua sẽ tăng thêm nữa

Ngoài ra, tại chợ còn xuất hiện cúc mâm xôi Hàn Quốc màu tím, đỏ… có giá khoảng 600.000 đồng/cặp. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương chọn bán loại kích thước nhỏ hơn, giá từ 300.000 đến 400.000 đồng/cặp.

Do cúc mâm xôi truyền thống tại các làng hoa lớn như Chợ Lách (Vĩnh Long), Sa Đéc (Đồng Tháp) nở sớm từ tháng 1 nên số lượng bày bán tại chợ năm nay khá hạn chế. Hiện giá loại hoa này dao động từ 350.000 đến 450.000 đồng/cặp.

