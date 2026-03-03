HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VIDEO: "Lướt sóng" vàng theo tin chiến sự ở Trung Đông có rủi ro?

Tin, video: Thái Phương – Lê Tỉnh

(NLĐO) – Vàng không chỉ là kênh trú ẩn an toàn trong ngắn hạn mà còn hưởng lợi từ nỗi lo thuế quan giữa Mỹ và các nước.

Cuối ngày 3-3, giá vàng thế giới tiếp tục lùi sâu về 5.274 USD/ounce, giảm tiếp 55 USD/ounce so với buổi trưa và mất tổng cộng khoảng 80 USD/ounce so với phiên trước.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC đang được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 185,2 triệu đồng/lượng, bán ra 188,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng lùi sâu về 184,9 triệu đồng/lượng mua vào, 187,9 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng trong nước mất gần 3 triệu đồng so với hôm trước.

TIN LIÊN QUAN

Hai ngày qua, giá vàng biến động mỗi phiên cả trăm USD/ounce trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông vẫn chưa lắng dịu. Dòng tiền trú ẩn đổ vào vàng giúp giá đi lên mạnh mẽ, nhưng áp lực chốt lời khi giá tăng cao trong thời gian ngắn cũng khiến kim loại quý đảo chiều nhanh chóng.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, chia sẻ về diễn biến giá vàng hiện tại và cho rằng không chỉ hưởng lợi từ xung đột ở Trung Đông. Theo đó, ngay khi căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông bùng phát, giá vàng thế giới đã tăng vọt, vượt mốc 5.400 USD/ounce và đang biến động rất mạnh.

Ông Nguyễn Thế Minh nhận định về giá vàng

Đang có 2 yếu tố tác động đến giá vàng. Thứ nhất là rủi ro địa chính trị, trong lịch sử, các cú sốc chiến sự thường khiến giá vàng tăng rất nhanh trong ngắn hạn do dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn. Tuy nhiên, khi căng thẳng hạ nhiệt, giá vàng cũng có xu hướng điều chỉnh trở lại. Đây là yếu tố mang tính ngắn hạn.

Thứ hai là rủi ro căng thẳng thương mại - yếu tố mang tính dài hạn hơn. Các chính sách thuế quan của Mỹ thời gian qua đã làm gia tăng bất ổn trong thương mại toàn cầu, khiến nhà đầu tư xem vàng như một kênh phòng thủ chiến lược.

"Chính yếu tố này mới là nền tảng hỗ trợ xu hướng tăng dài hạn của vàng từ năm 2025 đến nay và nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trong năm nay. Giá vàng không chỉ phản ánh rủi ro chiến sự mà còn phản ánh nỗi lo về bất ổn thương mại kéo dài. Vì vậy, dù có những nhịp điều chỉnh sau khi căng thẳng địa chính trị lắng xuống, xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa kết thúc", ông Minh nói.

Tuy nhiên, chuyên gia của Yuanta Việt Nam cũng lưu ý rằng trong bối cảnh tần suất các rủi ro địa chính trị ngày càng dày đặc, thị trường vàng sẽ còn xuất hiện những nhịp rung lắc mạnh. Do đó, các nhà đầu tư lướt sóng hoặc sử dụng đòn bẩy cao cần lưu ý bởi giá có thể tăng rất nhanh nhưng cũng giảm sâu trong thời gian ngắn.

"Ở thời điểm hiện tại, vàng không còn đơn thuần là kênh trú ẩn thụ động mà đã trở thành một thị trường mang tính đầu cơ cao trong ngắn hạn" - ông Minh nói.


Tin liên quan

Chiều 3-3, giá vàng, bạc tiếp tục giảm mạnh

(NLĐO) - Giá vàng trong và ngoài nước chưa dừng đà giảm khi nhu cầu nắm giữ kim loại quý này suy yếu

Một ngân hàng dự báo giá vàng có thể lên 6.000 USD/ounce, dầu khó vượt 100 USD/thùng

(NLĐO) – Chuyên gia UOB nâng dự báo giá vàng lên 5.400 USD/ounce trong quý II và có thể đạt 6.000 USD/ounce vào quý I/2027

Sáng 3-3, giá vàng miếng SJC và bạc Phú Quý biến động mạnh

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay giảm đến 1,5 triệu đồng/lượng so với chiều hôm qua, theo đà đi xuống của giá vàng thế giới

giá vàng thế giới giá vàng giá vàng miếng giá vàng tăng
