VIDEO: Mãn nhãn màn tranh tài của những nhà vô địch SEA Games với trai làng trên sới vật hội làng

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân, tiếng trống vật lại rộn rã vang lên trên khắp các sới vật nổi tiếng ở Xứ Đoài (Hà Tây cũ, nay là Hà Nội) để mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 và nêu cao tinh thần thượng võ. Từ những sân sới hội làng, từ những giải võ vật truyền thống bao đời nay, đã sản sinh ra những anh tài, những quái kiệt, những tượng đài làng vật Việt Nam.



Một miếng sang sau bắt bò của đô vật kiện tướng quốc gia Phí Hữu Lộc (khố đỏ) tranh tài tại sới vật Hồng Hà, xã Ô Diên sáng 22-2 (Mùng 6 Tết Bính Ngọ). Ảnh: Văn Duẩn

Những ngày đầu xuân, ở rất nhiều thôn, làng ở những huyện trước sáp nhập như Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức, Đan Phượng, thị xã Sơn Tây, đâu đâu cũng thấy tiếng trống của hội vật. Từ những sân sới hội làng, từ những giải võ vật truyền thống bao đời nay, đã sản sinh ra những anh tài, những quái kiệt, những tượng đài làng vật Việt Nam.

Ở xứ Đoài, có thể nói, ra ngõ gặp kiện tướng. Rất nhiều làng, ở huyện Thạch Thất hay Quốc Oai cũ, có hàng chục vận động viên vật cấp kiện tướng quốc gia, nhiều vận viên là thành viên đội tuyển quốc gia.

Có thể kể đến như làng Yên Nội (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai - nay là xã Hưng Đạo, TP Hà Nội), từ sân sới hội làng, đã sản sinh ra những đô vật huyền thoại của Việt Nam như vận động viên Phí Hữu Tình, Nguyễn Văn Công tham dự môn vật tại Olympic Moscow năm 1980. Cũng tại làng Yên Nội, quái kiệt làng vật Nguyễn Thị Lụa cũng từng hai lần giành vé dự Olympic năm 2012 và 2016, huy chương bạc Á vận hội năm 2010.

Giải võ vật truyền thống xã Ô Diên, Hà Nội ngày 22-2-2026. Clip: Văn Duẩn

Hay tại huyện Thạch Thất cũ, cũng sản sinh ra tượng đài, một huyền thoại vật của Việt Nam như Cấn Tất Dự 6 lần vô địch SEA Games. Cấn Tất Dự một người con sinh ra tại làng Bùng, xã Phùng Xá, đã chinh phục đỉnh cao của khu vực từ SEA Games tại Indonesia năm 2011 và đến giờ sau 15 năm, nghĩa là trải qua thêm 5 kỳ SEA Games có môn vật (trừ năm 2015, 2017), anh vẫn tiếp tục liên tiếp giành HCV.

Giải võ vật truyền thống ở các hội làng luôn thu hút rất đông người dân đến xem. Ảnh: Văn Duẩn

Xe đài là thủ tục bắt buộc của các đô vật phải thực hiện trước khi thi đấu. Ảnh: Văn Duẩn

Hai đô vật tranh Giải nhì nữ mở rộng với giải thưởng lên tới 30 triệu đồng. Ảnh: Văn Duẩn

Đô vật kiện tướng quốc gia Hoàng Văn Nam (Hải Phòng, khố xanh) - người 14 năm liên tiếp giành chức vô địch quốc gia và từng đoạt Huy chương Vàng tại SEA Games, chiến thắng đô vật Nguyễn Thế Cử (Vĩnh Phúc) trong một keo vật tranh giải Nhất tại sới vật Hồng Hà, xã Ô Diên, Hà Nội sáng 22-2. Ảnh: Văn Duẩn

Giải vật hội làng, cơ bản bám theo Luật vật dân tộc, tuy nhiên có biến tấu theo quy định riêng của từng sới, nhưng cơ bản là các đô phải qua lèo, nếu thắng lèo thì có quyền vào phá các giải nhất, nhì, ba.

Tùy luật của giải, có thể là chỉ cần đè "lấm lưng trắng bụng" hoặc nhấc được hai chân đối phương lên khỏi sới vật" là thắng, nhưng cũng có nơi quy định phải đè "lấm lưng trắng bùng 3 giây".

Mỗi trận đấu vật thông thường có 3 hiệp,mỗi hiệp kéo dài 5 phút. Nếu hai đô vẫn hòa, sẽ thi đấu từ 1-2 hiệp phụ, mỗi hiệp 3 phút. Nếu tiếp tục hòa, sẽ phải lên cân, ai nhẹ hơn sẽ là người thắng cuộc.

Ảnh: Văn Duẩn

Giải vật hội làng không thi đấu theo cân nặng như giải vật quốc gia hay quốc tế; không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư, vì vậy đô vật nặng 50 kg muốn thắng giải, có thể phải vật thắng những đô vật 90 - 130 kg; những kiện tướng quốc gia có thể vật với trai làng hay những lão nông. Vì vậy, có thể nói, để đoạt được giải vật hội làng ở Bắc Bộ dịp đầu xuân còn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với thi đấu ở giải vô địch quốc gia hay thi đấu SEA Games.

Một miếng gồng của hai trai làng tại giải vật làng Cấn Thượng. Ảnh: Văn Duẩn

Một miếng đánh đẹp, gay cấn của hai đô vật tại sới vật làng Cấn Thượng. Ảnh: Văn Duẩn

Một miếng sang sau của hai đô vật nữ tại sới vật Hồng Hà, xã Ô Diên. Ảnh: Văn Duẩn

Hàng ngàn người dân đi cổ vũ các đô vật tại sân sới vật hội làng. Ảnh: Văn Duẩn

Những miếng đánh của các đô vật - trong đó có nhiều đô vật là các quái kiệt làng vật tham gia tranh tài tại giải vật hội làng ở Xứ Đoài. Ảnh: Văn Duẩn

Tranh tài tại giải vật hội làng Cấn Thượng, xã Kiều Phú, Hà Nội chiều 21-2-2026. Clip: Văn Duẩn

Đô vật, kiện tướng quốc gia Phí Hữu Lộc quê Yên Nội, xã Hưng Đạo đoạt giải ba nam mở rộng tại Giải vật truyền thống xã Ô Diên trị giá 20 triệu đồng sáng 22-2. Ảnh: Văn Duẩn

Một miếng đánh sang sau của trai làng. Ảnh: Văn Duẩn

Miếng đánh lồng tay tư để thăm dò đối thủ. Ảnh: Văn Duẩn

Một miếng bốc đôi được đô khố xanh thực hiện. Ảnh: Văn Duẩn

Ảnh: Văn Duẩn

Một miếng sang sau bắt bò được thực hiện bởi đô khố đỏ. Ảnh: Văn Duẩn

Mãn nhãn những miếng đánh ở những giải vật hội làng những ngày đầu Xuân năm mới. Ảnh: Văn Duẩn

Đô vật Trần Thị Ánh (Bắc Ninh, áo xanh) và đô Mỹ Linh (Hưng Yên) thi đấu tranh giải nhất nữ mở rộng trị giá hơn 50 triệu đồng ở giải vật xã Ô Diên chiều 22-2. Ảnh: Văn Duẩn