HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Một phụ nữ bị người đàn ông đánh túi bụi vào đầu, mặt khi chờ thang máy

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Người phụ nữ bị một người đàn ông vừa đánh vào đầu, mặt, vừa chửi bới, đe dọa... trước mặt một số người ở tại sảnh chờ thang máy khu chung cư.

Sáng 10-8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội cho biết khoảng 0 giờ ngày 10-8, chị N.T.T (SN 1997) đã đến trụ sở Công an phường trình báo về việc bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi đánh bằng chân, tay tại sảnh B1, hành lang 1, chung cư Sky CenTral, địa chỉ 176 Định Công, Phương Liệt.

VIDEO: Một phụ nữ bị người đàn ông đánh túi bụi vào đầu, mặt khi chờ thang máy- Ảnh 1.

Người đàn ông hành hung người phụ nữ. Ảnh: Gif

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt đã cho chị T. đi khám thương; đồng thời làm việc với Ban quản lý chung cư, xác minh người đàn ông để điều tra vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hình ảnh người phụ nữ bị một người đàn ông liên tục đánh vào đầu, mặt, vừa chửi bới, đe dọa... trước mặt một số người (trong đó có người lớn, trẻ em). 

Ngay sau đó, bảo vệ của chung cư đã lên can ngăn.

Theo hình ảnh do camera ghi lại, khoảng 22 giờ 36 ngày 9-8, tại sảnh chờ thang máy khu chung cư SkyCentral có chị T., 1 người đàn ông và 3 trẻ nhỏ. Khi đang nói chuyện, chị T. bất ngờ bị người đàn ông vung tay tát, đấm vào vùng mặt và đầu.

Thấy chị T. lùi lại để né tránh, người đàn ông này tiếp tục lao lên đá, đấm chị T. túi bụi. 

Lúc này, nạn nhân chỉ biết dùng 2 tay bảo vệ vùng đầu và chịu đòn. Chỉ đến khi bảo vệ khu chung cư xuất hiện và can ngăn thì người đàn ông mới không tiếp tục hành hung chị T..

Liên quan vụ việc trên, lãnh đạo UBND phường Phương Liệt cho biết người đàn ông hành hung chị T. cũng là cư dân ở chung cư SkyCentral. Vị lãnh đạo đánh giá hành động của người đàn ông này mang tính côn đồ.

Tin liên quan

Thông tin mới nhất vụ tiểu thương chợ Di Linh tố bị hành hung

Thông tin mới nhất vụ tiểu thương chợ Di Linh tố bị hành hung

(NLĐO) - Công an xã Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) sẽ thu thập hồ sơ vụ việc nữ tiểu thương chợ Di Linh tố bị người của Ban quản lý chợ hành hung để tiếp tục điều tra.

Vì sao chủ nha khoa Sài Gòn Dentist bị 3 thanh niên hành hung dã man?

(NLĐO) - Do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, 3 thanh niên ở Quảng Trị đã hành hung dã man chủ nha khoa Sài Gòn Dentist, gây thương tích 13%.

Vụ tiểu thương chợ Di Linh tố bị hành hung: Công an vào cuộc

Sau mâu thuẫn tại chợ Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), một nữ tiểu thương 55 tuổi tố bị 2 nhân viên ban quản lý chợ hành hung

hành hung người phụ nữ thanh niên đánh người phụ nữ đánh người phụ nữ tại chung cư chung cư Người phụ nữ bị đánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo