VIDEO: Người lao động ngành điện "dầm mưa" thi công Đường dây 500 kV

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục có mưa lớn ở nhiều nơi. Bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường, các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động ngành điện vẫn hăng say lao động "3 ca, 4 kíp" trên công trường Đường dây 500 kV mạch 3 qua tỉnh Thanh Hóa.



Vị trí cột 173 trong dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thực tế tại vị trí móng cột số 173 (địa bàn xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn), có hơn chục kỹ sư, người lao động ngành điện đang thi công trên công trường. Dù thời điểm này đã 12 giờ trưa, và trời vẫn đang có mưa nhưng trên ngọn cột điện cao khoảng 70 m, công nhân vẫn miệt mài làm việc. Phía dưới, có tốp thợ đang kéo dây, tốp thợ thì vận chuyển các linh kiện lắp ráp...

Ông Văn Ngọc Sáng, Đội trưởng đội truyền tải điện Phú Lộc - Truyền tải điện Thừa Thiên Huế (Tổ trưởng tổ thi công tại móng cột số 173) cho biết anh em cán bộ ngành điện ở 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Kon Tum được tăng cường ra Thanh Hóa, hỗ trợ thi công đường dây 500 kV.

Theo ông Sáng, đơn vị đã làm việc tại Thanh Hóa suốt 2 tháng qua, thi công nhiều vị trí móng cột suốt chiều dài toàn tuyến. Có những thời điểm làm việc dưới tiết trời nắng như đổ lửa, còn thời điểm này mưa liên tục.

Vị trí cột này nằm giữa cánh đồng, thời tiết mưa gió khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn

"Dù trời có mưa nhưng anh em chúng tôi vẫn bám trụ tại công trường, làm việc với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa". Còn nếu trời mưa to quá, không đảm bảo an toàn thì chúng tôi mới phải nghỉ, còn mưa nhỏ, đảm bảo an toàn thì vẫn tiến hành thi công như bình thường"- ông Sáng chia sẻ.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đến nay đã bàn giao toàn bộ vị trí móng cột (1177/1177 cột) và hành lang tuyến (513/513 khoảng néo), đã hoàn thành việc xây dựng các trạm biến áp và đúc móng cho toàn bộ 1177/1177 vị trí. Các đơn vị thi công cũng đã hoàn thành lắp dựng 1029/1177 vị trí cột, đang lắp dựng 148/1177 vị trí cột còn lại. Việc kéo dây đã hoàn thành được tại 169/513 khoảng néo, đạt 30% và đang thực hiện kéo dây tại 79/513 khoảng néo. Được biết, 3 dự án Nam Định I - Phố Nối, Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đang được lãnh đạo EVN/EVNNPT trực tiếp điều hành các công việc thi công trên công trường và dồn lực để hoàn thành, đóng điện trong tháng 8-2024.

Hình ảnh cán bộ kỹ sư, người lao động ngành điện "dầm mưa" trên công trường Đường dây 500 kV:

Bất chấp thời tiết thất thường, không thuận lợi, công trường nhầy nhụa bùn đất nhưng các cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành điện vẫn miệt mài làm việc

Để đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng kế hoạch đề ra, những ngày qua, người lao động ngành điện liên tục bám trụ trên công trường để thi công, dù cho thời tiết có bất lợi

Dù thời tiết có mưa, khối lượng công việc nhiều, thế nhưng người lao động ngành điện vẫn hăng say làm việc, trên tinh thần "vượt nắng, thắng mưa"

Ông Trương Đăng Khoa (quê tỉnh Thừa Thiên Huế) và anh Vũ Văn Tư (quê tỉnh Thái Bình), thuộc Công ty truyền tải điện 2 (EVN) được tăng cường ra hỗ trợ tại Thanh Hóa đã 2 tháng qua

Dù xa nhà, làm việc trong thời tiết không được thuận lợi, nhưng những cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành điện luôn lạc quan, nỗ lực làm việc để đưa dự án về đích đúng tiến độ

Công nhân Trương Đăng Khoa trên công trường Đường dây 500 kV mạch 3

Một tốp cán bộ kỹ sư làm việc cheo leo trên đỉnh của cột điện, cách mặt đất khoảng 70 m

Cán bộ, kỹ sư, người lao động dựng lều tạm bám trụ trên công trường