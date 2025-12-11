VIDEO: Người vi phạm giao thông ôm đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới

Ngày 11-12, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đã chỉ đạo điều tra vụ người đàn ông cố tình đẩy Cảnh sát giao thông (CSGT) vào đầu xe tải tại xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên cũ, Hà Nội).



Thời điểm người vi phạm ôm CSGT đẩy vào đầu xe tải. Ảnh: Gif

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), khoảng 13 giờ 35 phút cùng ngày, Đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Hà Nội) khi làm nhiệm vụ tại đường 429, thuộc địa bàn xã Phượng Dực đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29AA-182.xx không đội mũ bảo hiểm, nên đã yêu cầu lái xe dừng xe để xử lý. Trong quá trình Đại úy Điệp dắt xe máy người này vào chốt xử lý, người đàn ông đã có hành vi ôm vòng sau người Đại úy Điệp, giữ chặt cả người và xe máy rồi bất ngờ đẩy thẳng vào đầu ô tô tải BKS 30M-302.xx đang đi tới.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, vị cán bộ CSGT bị đẩy mạnh, ngã ra đường ngay trước đầu ô tô tải. Trước tình huống nguy hiểm, cán bộ CSGT vội vàng xoay người may mắn tránh bị bánh xe tải chèn qua.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng có hành vi đẩy Đại úy Điệp là Đặng Từ Minh (SN 1980, ở xã Phượng Dực, TP Hà Nội).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với Phòng CSGT củng cố hồ sơ để khởi tố tội Giết người đối với Minh.