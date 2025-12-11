VIDEO: Người vi phạm giao thông ôm đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

VIDEO: Người vi phạm giao thông ôm đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đang đắt xe máy vào chốt xử lý, Đại úy CSGT ở Hà Nội bị người đàn ông ôm vòng sau người, đẩy vào đầu ô tô tải đang lao tới.

Ngày 11-12, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đã chỉ đạo điều tra vụ người đàn ông cố tình đẩy Cảnh sát giao thông (CSGT) vào đầu xe tải tại xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên cũ, Hà Nội).

Người vi phạm giao thông ôm đẩy CSGT vào đầu xe tải tại Hà Nội - Ảnh 1.

Thời điểm người vi phạm ôm CSGT đẩy vào đầu xe tải. Ảnh: Gif

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), khoảng 13 giờ 35 phút cùng ngày, Đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Hà Nội) khi làm nhiệm vụ tại đường 429, thuộc địa bàn xã Phượng Dực đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29AA-182.xx không đội mũ bảo hiểm, nên đã yêu cầu lái xe dừng xe để xử lý. Trong quá trình Đại úy Điệp dắt xe máy người này vào chốt xử lý, người đàn ông đã có hành vi ôm vòng sau người Đại úy Điệp, giữ chặt cả người và xe máy rồi bất ngờ đẩy thẳng vào đầu ô tô tải BKS 30M-302.xx đang đi tới.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, vị cán bộ CSGT bị đẩy mạnh, ngã ra đường ngay trước đầu ô tô tải. Trước tình huống nguy hiểm, cán bộ CSGT vội vàng xoay người may mắn tránh bị bánh xe tải chèn qua.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng có hành vi đẩy Đại úy Điệp là Đặng Từ Minh (SN 1980, ở xã Phượng Dực, TP Hà Nội).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với Phòng CSGT củng cố hồ sơ để khởi tố tội Giết người đối với Minh.

Tin liên quan

TP HCM: Lãnh án tù vì đánh CSGT

TP HCM: Lãnh án tù vì đánh CSGT

(NLĐO) - Bị cáo thừa nhận sai phạm, ăn năn hối cãi cho rằng bản thân bốc đồng trong lúc say xỉn.

Tạm giữ người đàn ông say rượu, đánh CSGT

(NLĐO) - Khi lực CSGT dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông say rượu liên tục lăng mạ, đánh người thi hành công vụ.

Vượt đèn đỏ bị dừng xe, tài xế bất ngờ xuống xe đánh CSGT

(NLĐO)- Điều khiển xe ôtô vượt đèn đỏ, bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, nam tài xế không chấp hành và xuống xe hành hung một chiến sĩ CSGT.

CSGT chiến sĩ CSGT đẩy chiến sĩ CSGT đẩy CSGT vào đầu xe tải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo