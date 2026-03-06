HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

VIDEO: Người Việt tại UAE kể chuyện giữa căng thẳng Trung Đông

XUÂN MAI

(NLĐO) - Trước tin đồn hoảng loạn, nhiều người Việt tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khẳng định mọi việc vẫn bình thường giữa xung đột Iran.

Chị Mạc Nhung, người đã có 15 năm sinh sống, làm việc tại Dubai và hiện kinh doanh trong lĩnh vực thị thực, vé máy bay, nói với Báo Người Lao Động rằng cộng đồng người Việt nói riêng và người địa phương nói chung không quá hoang mang giữa lúc dư luận quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Mô tả nhiều thông tin trên mạng xã hội đã bị thổi phồng quá mức, chị ghi nhận và gửi cho Báo Người Lao Động hình ảnh trên nhiều tuyến phố Dubai với các cửa hàng vẫn mua bán bình thường và người dân duy trì nhịp sống thường nhật.

Tương tự, anh Duy Toàn chia sẻ về tình hình hiện tại ở Dubai và rộng ra là UAE như sau: "Mọi thứ vẫn đang ổn định".

Anh Toàn cho biết đến lúc này, khu vực anh sống không có bất kỳ thông báo khẩn nào, đồng thời người dân cũng không còn nghe thấy tiếng nổ của tên lửa trên không.

Ghi nhận hình ảnh tại UAE. Video: Nhân vật cung cấp

Tin liên quan

Thư từ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE): Không hề hoảng loạn

Thư từ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE): Không hề hoảng loạn

Giữa lúc dư luận quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào căng thẳng tại Trung Đông, cuộc sống của người dân UAE là bức tranh trái ngược:

Bí ẩn chuyện vũ khí Trung Quốc đến Iran

(NLĐO) - Hiện chưa có bất kỳ bằng chứng thực tế nào cho thấy vũ khí Trung Quốc đã được triển khai trong chiến sự giữa Iran và Mỹ, Israel.

VIDEO: Khoảnh khắc tên lửa Iran đánh trúng nhà máy lọc dầu lớn nhất Bahrain

(NLĐO) - Đoạn phim ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi nhà máy lọc dầu lớn nhất Bahrain bị tên lửa Iran tấn công ngày 5-3.

Iran Người Việt Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Dubai tên lửa
