VIDEO: Người Việt tại UAE kể chuyện giữa căng thẳng Trung Đông

Chị Mạc Nhung, người đã có 15 năm sinh sống, làm việc tại Dubai và hiện kinh doanh trong lĩnh vực thị thực, vé máy bay, nói với Báo Người Lao Động rằng cộng đồng người Việt nói riêng và người địa phương nói chung không quá hoang mang giữa lúc dư luận quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Mô tả nhiều thông tin trên mạng xã hội đã bị thổi phồng quá mức, chị ghi nhận và gửi cho Báo Người Lao Động hình ảnh trên nhiều tuyến phố Dubai với các cửa hàng vẫn mua bán bình thường và người dân duy trì nhịp sống thường nhật.

Tương tự, anh Duy Toàn chia sẻ về tình hình hiện tại ở Dubai và rộng ra là UAE như sau: "Mọi thứ vẫn đang ổn định".

Anh Toàn cho biết đến lúc này, khu vực anh sống không có bất kỳ thông báo khẩn nào, đồng thời người dân cũng không còn nghe thấy tiếng nổ của tên lửa trên không.