VIDEO: Những nữ sinh viên xinh xắn xuyên đêm dọn rác trong những ngày lễ A80

Đêm khuya 27-8, khi nhiều người dân đã đi về nghỉ ngơi thì tại các tuyến phố, công viên ở TP Hà Nội, nhiều bạn sinh viên vẫn thay phiên nhau đi thu dọn các loại rác do người dân để lại.

Các nữ sinh viên tham gia thu dọn rác trên các tuyến đường ở Hà Nội

Công việc của họ diễn ra âm thầm nhưng đã góp phần không nhỏ làm đẹp các tuyến phố, công viên, khu dân cư trong dịp lễ A80 tại Hà Nội.

Bạn Nguyễn Thị Hải Đường, sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Y tế Công cộng, chia sẻ: "Sau sơ duyệt có rất nhiều chai nước, vỏ bánh kẹo, giấy loại… người dân để lại trên vỉa hè. Được tham gia thu dọn rác tuy có mệt nhưng mọi người ai nấy đều rất vui vì đã góp được một phần nhỏ trong việc tạo ra cảnh quan đẹp trong những ngày diễn ra Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9".

Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại về các nữ sinh viên xinh xắn tham gia thu dọn rác trên các tuyến đường tại Hà Nội:

Hai bạn nữ sinh viên xinh xắn, đáng yêu tham gia dọn rác sau lễ sơ duyệt A80

Một bạn sinh viên thu gom rác do người dân để lại trên vỉa hè

Các bạn nữ sinh viên tham gia thu dọn rác tại công viên

22 giờ, sau khi người dân đi xem Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 về, các bạn trẻ bắt đầu công việc của mình

Hai bạn sinh viên vui vẻ tạo dáng khi tham gia dọn rác

Một bạn trẻ tình nguyện tham gia thu dọn rác trên các tuyến đường ở Hà Nội