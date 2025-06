VIDEO: Nữ điều dưỡng bị một người đàn ông hành hung tại bệnh viện

Ngày 1-6, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một người đàn ông vào Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An vào khoảng 23 giờ 54 ngày 31-5. Trong lúc đứng trao đổi với nữ nhân viên điều dưỡng tại quầy làm thủ tục, người đàn ông to tiếng, lấy tay chỉ vào tờ giấy đặt trên bàn.

Video ghi lại cảnh người đàn ông hành hung nhân viên y tế ngay tại bệnh viện

Sau đó, người này chồm qua bàn, đấm vào người nữ nhân viên. Sự việc chỉ dừng lại khi một số người chứng kiến và một bảo vệ đến can ngăn.

Sau khi video đăng tải, nhiều người đã rất bất bình trước hành vi côn đồ của người đàn ông.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 2-6, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An báo cáo cụ thể vụ việc để đưa ra hướng xử lý. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã mời người đàn ông liên quan lên làm việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.