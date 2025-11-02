VIDEO: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt khi đang chạy trên cao tốc

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xe tải xảy ra vào khoảng hơn 15 giờ ngày 2-11, trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (cũ) tỉnh Nghệ An.

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt khi lưu thông trên cao tốc. Nguồn: MXH

Vào thời gian trên, ô tô tải BKS 29H-845.xx do tài xế H.V.C. (SN 1987, trú tại TP Hà Nội) điều khiển đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam, thì bất ngờ phát hiện hàng hóa trên xe bốc cháy.

Ngay lập tức, tài xế đã đánh lái vào làn khẩn cấp và hô hoán người đi đường hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm và thiêu rụi phần thùng xe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, hỗ trợ công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt khi lưu thông trên cao tốc. Ảnh: H. Bắc

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy xe tải may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng hàng hóa và phần thùng xe tải bị lửa thiêu rụi.