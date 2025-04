VIDEO: Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin chi tiết về lễ diễu binh, diễu hành 30-4

Ngày 18-4, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức họp báo thông tin các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.



Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Lan Anh

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chủ trì họp báo.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh sự kiện 30-4-1975 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, khi đất nước được hoàn toàn giải phóng và thống nhất. Đây là thành quả của cuộc đấu tranh hy sinh anh dũng của nhân dân Việt Nam, được sự ủng hộ và hỗ trợ của bạn bè quốc tế, qua đó khẳng định ý chí và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.

Trong 50 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Trước sự kiện trọng đại của đất nước, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh câu chuyện kết nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, trân trọng những giá trị thế hệ đi trước đã kiên cường, bất khuất chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thông tin chi tiết về lễ diễu binh diễu hành. Video: Lan Anh

Thông tin về các hoạt động kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết Chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 ngày 30-4 tại tuyến đường Lê Duẩn, Quận 1 và một số tuyến đường trung tâm TP HCM.

Chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì bao gồm: 4 khối diễu hành của khối Nghi trượng; 36 khối diễu binh; 12 khối diễu hành. Dự kiến, có khối diễu binh của Lào và Campuchia trong Lễ kỷ niệm.

Trước đó, thành phố tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vào lúc 8 giờ ngày 29-4-2025 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, Nghĩa trang Thành phố (Lạc Cảnh), Đền Tưởng niệm Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, Nghĩa trang Chính sách Thành phố (huyện Củ Chi); Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào ngày 29-4-2025 của cấp Trung ương và cấp Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thông tin về chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia. Ảnh: Lan Anh

Cùng với đó, từ ngày 19 đến 30-4-2024, TP HCM tổ chức nhiều hoạt động chào mừng: Lễ hội "Sắc màu Thành phố Bác" được tổ chức từ ngày 19-4 đến ngày 30-4-2025. Điểm nhấn là trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tại mặt tiền trụ sở UBND TP, kết hợp ánh sáng, âm thanh và nhạc giao hưởng - hợp xướng.

Đặc biệt, đêm 19-4 trình diễn 2.000 thiết bị bay không người lái (Drone), kết hợp pháo hoa nghệ thuật thắp sáng bầu trời TP, mang lại trải nghiệm ngoạn mục cho khán giả.

Triển lãm điện ảnh "Âm vang đại thắng mùa Xuân 1975", với 300 ảnh tư liệu quý, chiếu phim cộng đồng vào đêm 27 và 28-4 tại sân khấu Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ngày hội Thống nhất non sông" được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên toàn quốc tại Hội trường Thống nhất, Quận 1, vào tối ngày 30-4-2025.

Song song đó, TP HCM phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng: Chương trình nghệ thuật ngoài trời "Đất nước trọn niềm vui" vào ngày 20-4 tại Hội trường Thống Nhất, hòa nhạc đặc biệt chủ đề "Bản giao hưởng Hòa bình" vào tối ngày 21-4, Cầu truyền hình cấp quốc gia "Vang mãi khúc Khải hoàn" vào ngày 27-4 tại điểm cầu TP HCM.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt do Bộ VH-TT-DL chủ trì phối hợp với TP HCM tổ chức vào ngày 29-4. Biểu diễn nhạc kèn kết hợp biểu diễn các kỹ thuật trên ngựa do Bộ Công an chủ trì dự kiến tổ chức ngày 30-4 tại Khu vực đường Lê Lợi và đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rất tích cực từ phía các đại biểu quốc tế. Đến nay, có hơn 20 đoàn đại biểu quốc tế, bao gồm 3 đoàn cấp cao, 4 đoàn cấp bộ trưởng trở lên, hơn 15 chính đảng ở các châu lục… xác nhận tham dự sự kiện.

Ngoài ra, TP HCM cũng đã nhận được sự xác nhận tham dự của hơn 20 địa phương kết nghĩa và rất nhiều cá nhân nước ngoài có đóng góp cho phong trào phản chiến, chống chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thông tin thêm lần đần tiên trong khối diễn hành có sự xuất hiện của đoàn kiều bào tiêu biểu với hơn 120 đại biểu kiều bào từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phần của khối kiều bào không chỉ bao gồm các kiều bào có đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn có rất nhiều gương mặt trẻ là trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ được mời về tham dự. Có đại biểu kiều bào đã 90 tuổi cũng đăng ký tham gia diễu hành.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, có hơn 140 phóng viên nước ngoài đăng ký tham dự, trong đó có một số cựu phóng viên chiến trường cùng 7 phóng viên kiều bào từ Mỹ và một số nước châu Âu.