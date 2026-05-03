VIDEO: Phó Giám đốc Bệnh viện cứu sống cháu bé ngừng tim trên bãi biển

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Phó Giám đốc Bệnh viện cứu sống cháu bé ngừng tim trên bãi biển

Đức Ngọc

(NLĐO) - Một cháu bé bị điện giật bất tỉnh, ngừng tim trên bãi biển đã may mắn được một bác sĩ cứu sống kịp thời.

Ngày 3-5, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết khoảng 18 giờ ngày 2-5, tại khu vực biển Quỳnh (địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ, tỉnh Nghệ An), bác sĩ CKII Hồ Khắc Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, cùng người dân phát hiện một bé trai khoảng 10-12 tuổi bất tỉnh, ngừng tim sau khi bị điện giật.

Video bác sĩ giành lại sự sống cho bé trai trong khoảnh khắc sinh tử. Nguồn: MXH

Trước tình huống khẩn cấp, giữa sự hoảng loạn của người thân và những người xung quanh, bác sĩ Thủy nhanh chóng tiếp cận, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục. Nhờ được sơ cứu kịp thời, đúng kỹ thuật, chỉ trong vài phút, cháu bé đã có dấu hiệu hồi tỉnh, qua cơn nguy kịch.

Theo bác sĩ Thủy, đây là phản xạ nghề nghiệp bình thường, trong hoàn cảnh đó, bất kỳ nhân viên y tế nào cũng sẽ ưu tiên cho việc cứu người.

Sự việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của kỹ năng sơ cứu ban đầu, đặc biệt là ép tim ngoài lồng ngực trong những tình huống ngừng tuần hoàn.

Tin liên quan

Cứu sống trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã ngừng tim, người đầy bùn đất

Cứu sống trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã ngừng tim, người đầy bùn đất

(NLĐO)- Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa kịp thời cứu sống một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới mương đã ngừng tim, cơ thể tím tái, trên người dính đầy bùn đất

Người đàn ông bất ngờ đổ gục xuống nền, ngừng tim khi đang chờ khám bệnh

(NLĐO) - Trong lúc đang chờ khám bệnh, một người đàn ông bất ngờ ngã quỵ, ngừng tim bất tỉnh.

Bố xuống xe ôtô “cầu cứu” tổ CSGT khi phát hiện con mình bị ngừng tim

(NLĐO) - Khi phát hiện con mình có dấu hiệu ngừng tim, tím tái, người bố đã xuống xe ôtô “cầu cứu” tổ CSGT giúp đỡ

tỉnh Nghệ An Phó giám đốc bệnh viện đa khoa sở y tế nhân viên y tế ngừng tim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo