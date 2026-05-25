VIDEO: Tài xế lái xe ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Sáng 25-5, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một tài xế xe ô tô con cán qua một người khác rồi rồ ga bỏ chạy. Nạn nhân bị thương nằm giữa nền đường trong sự hoảng loạn, kêu cứu của nhiều người chứng kiến.

Theo thông tin ban đầu, sự việc diện ra vào tối 24-5, trước một quán nhậu tại đường Lê Mao, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Sau khi video được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội rất nhiều ý kiến bất bình trước hành vi coi thường tính mạng của người khác. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm hành vi của người điều khiển xe ô tô.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 25-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, cho biết sau khi sự việc xảy ra ngay trong tối 24-5 cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.