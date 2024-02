Ngày 19-2, đại diện Công an phường Phúc La (quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết cơ quan này đang vào cuộc xác minh vụ việc tài xế ôtô xô xát với một người đi xe máy trên đường.



Người đàn ông hành hung người điều khiển xe máy. Ảnh GIF

Cũng theo đại diện Công an phường Phúc La, đơn vị đã mời tài xế ôtô trong sự việc trên lên trụ sở công an phường để làm việc. Cùng với đó sẽ có báo cáo kết quả xác minh tới Công an quận Hà Đông.

Trước đó, một video clip ghi lại vào hồi 14 giờ 17 phút ngày 17-2, nam tài xế điều khiển ôtô mang BKS 30G-470.xx, lưu thông theo hướng phố Xa La - đường Cầu Bươu (phường Phúc La) đã bất ngờ xuống xe và nhảy lên "tung cước" vào người đi xe máy đang chở theo một thùng hàng phía sau.

Sau khi người đi xe máy bị đạp ngã, tài xế ôtô tiếp tục to tiếng với người điều khiển xe máy nhưng được người dân xung quanh can ngăn. Sau đó, người đàn ông quay trở lại xe ôtô, bỏ mặc người đi xe máy và hàng hóa bị đổ dưới đường.

Thông tin thêm về vụ việc, đại diện Công an phường Phúc La cho hay ngay khi sự việc xảy ra, đơn vị đã nhận được tin báo của người dân và lập tức có mặt tại hiện trường. Thời điểm công an đến giải quyết sự việc, tài xế ôtô con đã điều khiển phương tiện rời đi.

Qua xác minh ban đầu, người đi xe máy bị đạp ngã không bị thương tích và hư hỏng tài sản.