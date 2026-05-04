Thời sự

VIDEO: Tài xế xe ô tô bị phụ huynh tát vào mặt tại trường mầm non

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một tài xế bất ngờ bị phụ huynh tát vào mặt ngay tại trường mầm non khi nhắc nhở việc đỗ gọn xe trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ngày 4-5, mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh bạo lực xảy ra tại một trường mầm non ở xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Tài xế bị người đàn ông tát vào mặt ngay trong trường mầm non. Nguồn: MXH

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khi tài xế xe tải chở hàng đến trường mầm non giao thực phẩm cho bếp ăn. Phát hiện xe máy do một người đàn ông điều khiển đỗ chắn lối di chuyển, tài có nhờ người đàn ông di chuyển xe máy để mình đánh xe vào giao hàng. Bất ngờ, người đàn ông lớn tiếng chửi bới, sau đó tát vào mặt tài xế. 

Khi sự việc xảy ra, một số phụ huynh đang đón con lên tiếng can ngăn song người đàn ông không dừng lại, tiếp tục dọa nạt, thách thức. Trong khi đó, tài xế xe tải chỉ giải thích, không có hành động phản kháng.

Sau khi video được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều bình luận bất bình, bức xúc trước hành vi bạo lực của người đàn ông ngay trong môi trường học. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hành vi bạo lực của người đàn ông.

VIDEO: Tài xế xe ô tô bị phụ huynh tát vào mặt tại trường mầm non - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông tát vào mặt tài xế trong trường mầm non. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ chính quyền sở tại, tài xế ô tô trong vụ việc là người điều khiển xe chở thực phẩm cho trường, còn người đàn ông tát tài xế là phụ huynh. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền đã làm việc với nhà trường.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bắt khẩn cấp nhân viên quán ốc đánh tài xế giao hàng ở TPHCM

(NLĐO) - Mâu thuẫn từ nhắc nhở đậu xe, Trần Quốc Đạt đã lao vào đánh tài xế giao hàng.

Người đánh tài xế xe công nghệ chỉ vì điếu thuốc lá đã trình diện

(NLĐO) - Sau khi đánh tài xế xe công nghệ, ông Trương Đông Ý bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đến chiều 25-1 thì quyết định ra trình diện.

Công an TPHCM khởi tố 2 người đi xe máy đánh tài xế ô tô

(NLĐO) - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, 2 người đi xe máy đã đánh tài xế ô tô và sự việc chỉ dừng lại khi CSGT xuất hiện

mạng xã hội Xe ô tô Trường mầm non hành vi bạo lực người điều khiển tát vào mặt tài xế
