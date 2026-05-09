HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Thót tim em bé rơi xuyên qua trần thạch cao khi tìm đồ chơi

Tr.Đức

(NLĐO)- Đoạn video chàng trai cứu bé gái thoát nạn khi rơi từ tầng 2 xuống hiện thu hút hàng triệu lượt xem với lượng tương tác cao

Ngày 9-5, anh Vương Như Việt, chủ cửa hàng điện thoại ở Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), cho biết đoạn video chàng trai cứu bé gái thoát nạn khi rơi từ trần nhà xuống do mình chia sẻ lên trang cá nhân xảy ra tại cửa hàng của mình vào sáng 8-5.

Khoảnh khắc em bé ở Quảng Ninh rơi xuyên qua trần nhà xuống phía dưới (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Đoạn video hiện thu hút hàng triệu lượt xem với lượng tương tác cao. Trong đó, nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi nhìn thấy khoảnh khắc nguy hiểm của em bé.

Anh Việt chia sẻ đoạn video trên với mục đích nhắc nhở các bậc phụ huynh cần chú ý tới con trẻ khi chơi ở khu vực có nhiều khoảng trống hay công trình lắp ghép trong nhà.

Theo anh Việt, vào sáng 8-5, một nhân viên tại cửa hàng có đưa cháu nhỏ đi cùng để tiện vừa làm việc vừa trông coi. Em bé khoảng 3 tuổi nên rất hiếu động.

Trong khi chơi đùa, em bé đã chạy lên tầng 2. Tại khu vực tầng 2, cửa hàng thiết kế một nửa đổ bê tông làm gác xép để nghỉ ngơi, phần còn lại phía trên khu vực bán hàng để thông tầng, tạo không gian rộng. Sau đó, thợ thiết kế lắp hệ trần thạch cao thả để hạ độ cao trần.

Tại khu vực gác xép tầng 2 có một cửa sổ nhỏ nhìn ra khoảng trống phía trên trần thạch cao. Đây vốn là khu vực không sử dụng tới, bên trong chỉ có hệ khung treo thạch cao, dây điện và đèn chiếu sáng nên người lớn gần như không ai đi vào. Muốn ra khu vực này phải mở cửa sổ, trèo qua rồi mới tới phần trần thạch cao.

Cảnh tượng Thót tim khi bé gái rơi xuyên trần thạch cao tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Khoảnh khắc nam nhân viên cửa hàng đỡ em bé rơi xuyên trần xuống dưới. (Ảnh cắt từ video)

Theo chủ cửa hàng, trong lúc chơi đùa, em bé nhìn thấy trái bóng nên tự mở cửa sổ, trèo vào khu vực phía trên trần thạch cao để lấy. Phát hiện thấy cháu bé, một nhân viên chạy theo để kéo lại, nhưng không kịp.

Do cháu bé di chuyển nhanh trên phần trần thạch cao vốn chỉ là kết cấu treo không chịu lực, các tấm trần bị vỡ và đổ sập. Mọi người ở tầng một nghe thấy âm thanh chạy nhảy trên trần nên vội vã chạy theo.

Ngay sau đó, em bé bị rơi xuyên trần xuống dưới. Rất may một nam nhân viên phản ứng kịp thời, đỡ ngay khi em bé ngay xuống nên không xảy ra thương tích nghiêm trọng.

Hình ảnh được camera giám sát tại cửa hàng ghi lại cho thấy, khi các tấm lát đổ sập, em bé cũng bị rơi theo. Tình huống này được người bên dưới xử lý kịp nên em bé không gặp nguy hiểm.

"Sự việc khiến mọi người một phen hoảng hốt nhưng rất may cháu không sao. Sau đó cửa hàng chỉ cần gọi thợ tới thay lại phần thạch cao bị vỡ"- anh Việt cho biết.

Tin liên quan

Cháu bé rơi giếng tử vong

Cháu bé rơi giếng tử vong

(NLĐO) - Trưa 30-1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã vớt xác một cháu bé bị rơi xuống giếng sâu.

Chở em đi học bằng xe đạp, cháu bé rơi xuống cầu đuối nước tử vong

(NLĐO)- Cầu Cây Bứa - nơi cháu bé bị ngã xe đạp không có lan can cầu khiến cháu ngã xe đạp, rơi xuống nước tử vong.

Cháu bé rơi từ tầng 28 chung cư xuống đất tử vong ở TP HCM

(NLĐO) - Cư dân đang đi dưới khuôn viên chung cư Palm Heights thì nghe tiếng la hét từ trên cao. Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì phát hiện 1 bé gái rơi xuống đất

trang cá nhân em bé rơi từ tầng 2 rơi xuyên qua trần thạch cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo