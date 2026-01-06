HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VIDEO: "Thủ phủ" quất Tết ở Hà Nội nóng lên từ rất sớm

Tin, ảnh, video: Thùy Linh

(NLĐO) - Còn 1,5 tháng mới tới Tết Nguyên đán, làng quất Tứ Liên, phường Hồng Hà (Hà Nội) đã tất bật đón khách tới đặt mua.

Những ngày này, Tứ Liên rực rỡ sắc vàng của quất chín, xen lẫn màu xanh non tươi mới của lộc biếc. Trong các khu vườn, quất sai trĩu quả, được chăm sóc kỹ lưỡng, sẵn sàng cho mùa Tết.

Khách đặt mua quất Tết ở Hà Nội tăng mạnh , thị trường sôi động trước Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Quất Tết ở Tứ Liên đã được nhiều khách hàng đặt mua từ sớm

Nhiều nhà vườn đã bắt đầu nhận đơn đặt mua quất cảnh, với mức giá dao động tùy loại, từ vài trăm ngàn đồng tới hàng chục triệu đồng mỗi bình.

Bà Tiệp, chủ một nhà vườn ở Tứ Liên, cho biết khoảng 30% số bình quất cảnh tại đây đã được khách hàng đặt mua trước. "Đa phần khách tới vườn là khách quen. Năm nay, quất rẻ hơn so với năm ngoái, giá tại vườn nhà tôi dao động từ 600 ngàn đến 5 triệu đồng mỗi chậu" - bà chia sẻ.

Theo các nhà vườn, nhiều khách hàng quyết định mua quất từ khi quả còn xanh để lựa chọn dáng cây đẹp, hợp phong thủy, chùm quả sum suê. Đặc biệt, khách hàng là doanh nghiệp, cơ quan chiếm lượng lớn.

Là tiểu thương buôn quất cảnh trong nội thành Hà Nội, chị Thu Mai cho biết chị vừa chọn trước vài trăm bình để chuẩn bị cho mùa bán lẻ sắp tới. "Năm nào tôi cũng mua từ sớm, lựa chọn trước sẽ dễ chọn được những bình ưng ý" - chị nói.

Quất Tứ Liên là thương hiệu quất cảnh nổi tiếng của làng nghề truyền thống Tứ Liên, với những chậu cây sai trĩu quả vàng, lộc xanh, nhiều dáng thế độc đáo như bonsai, tiểu cảnh, mộc căn…, được người dân ưa chuộng bởi vẻ đẹp sum vầy, tài lộc cùng kỹ thuật chăm sóc tinh xảo.

Đáng chú ý, năm nay, bên cạnh các loại quất bình, quất mini, quất gỗ lũa…, quất mộc căn đang được nhiều khách hàng quan tâm nhờ dáng vẻ độc đáo, với bộ rễ nổi hẳn lên khỏi mặt đất.

Khách đặt mua quất Tết ở Hà Nội tăng mạnh , thị trường sôi động trước Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Những bình quất đã được gắn tên khách hàng đặt trước

Khách đặt mua quất Tết ở Hà Nội tăng mạnh , thị trường sôi động trước Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Khách đặt mua quất Tết ở Hà Nội tăng mạnh , thị trường sôi động trước Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Khách đặt mua quất Tết ở Hà Nội tăng mạnh , thị trường sôi động trước Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Khách đặt mua quất Tết ở Hà Nội tăng mạnh , thị trường sôi động trước Tết Nguyên đán - Ảnh 6.

Khách chọn mua bình quất từ sớm

