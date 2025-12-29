VIDEO: Trụ sở cao 3 tầng rộng hàng ngàn m2 ở trung tâm "đắp chiếu" nhiều năm

Năm 2019, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Nghệ An, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An (thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An) được quy hoạch, sát nhập về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An. Cũng kể từ đó, trụ sở làm việc rộng hàng ngàn m2 của trung tâm này bị bỏ hoang, "cửa đóng then cài". Sau nhiều năm bị bỏ hoang, Trụ sở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tại phường Vinh Hưng được bàn giao cho Bệnh viện Nội tiết Nghệ An tiếp nhận, sử dụng cho mục đích chuyên môn y tế.

Video trụ sở làm việc bỏ hoang nhiều năm, hiện xuống cấp nghiêm trọng

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện tại trụ sở vẫn trong tình trạng hoang phế.

Toàn bộ dãy nhà làm việc được xây dựng hình chữ U cao 3 tầng với tổng cộng hơn 50 phòng làm việc mới đưa vào sử dụng không lâu trước đó đều trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Phía trước, trong khuôn viên trụ sở, cây cỏ mọc ùm tùm.

Chứng kiến tòa nhà bị bỏ hoang phế năm này qua năm khác, nhiều người dân địa phương không khỏi tiếc nuối. Ông Nguyễn Văn Thắng, trú phường Vinh Hưng, xót xa: "Quá lãng phí, cả dãy nhà mấy chục tỉ đồng xây dựng xong, chưa sử dụng được bao lâu đã bỏ không năm này qua năm khác. Không ai quản lý, giờ bị hư hỏng rồi".

Sau đây là hình ảnh Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Nghệ An cũ phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại vào cuối tháng 12-2015:

Trụ sở luôn "cửa đóng then cài" nhiều năm nay

Phía trước khuôn viên trụ sở là nơi tập kết rác, cành cây

Mái tôn nằm ngổn ngang phía trong khuôn viên

Cây xanh, mái tôn bị hư hỏng bên trong trụ sở

Dãy nhà 3 tầng mới đưa vào sử dụng chưa lâu do bị bỏ hoang nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng

Bên trong trụ sở không một bóng người

Mái tôn của các dãy nhà bị hư hỏng

Do bỏ hoang nhiều năm nên không ai còn nhớ đây từng là một cơ sở lớn của ngành y tế Nghệ An