Kinh tế

VIDEO: Valentine vào sát Tết, nhiều sạp hoa ở TPHCM đìu hiu

Ngọc Vân - Thanh Trúc

(NLĐO) - Chiều 13-2, người dân TPHCM chỉ tập trung mua hoa Tết khiến nhiều sạp hoa dành cho ngày 14-2 rơi vào cảnh chờ khách

Tối 13-2, tại Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài) – đầu mối hoa sỉ lớn của TPHCM – không khí mua bán hoa cho ngày Valentine diễn ra khá lặng lẽ. Tại nhiều sạp, hoa hồng, cẩm tú cầu, baby… được bày sẵn thành bó, song lượng khách dừng lại chọn mua không nhiều.

Chợ hoa cận ngày Valentine rơi vào cảnh trầm lắng, thưa thớt khách

Theo các tiểu thương, năm nay, ngày 14-2 rơi đúng 27 Tết, thời điểm thị trường hoa xuân bước vào giai đoạn cao điểm. Phần lớn khách đến chợ tập trung chọn mai, đào, cúc, ly... để chưng Tết nên nhu cầu mua hoa, quà tặng dịp Valentine giảm so với mọi năm.

Anh Dương Chí Khang, nhân viên tiệm hoa Hiếu Lá, cho biết cửa hàng chủ động nhập số lượng vừa phải để tránh tồn kho. "Chúng tôi dự đoán sức mua sẽ không cao vì cận Tết. Từ sáng đến chiều, khách chủ yếu hỏi và mua hoa chưng Tết, còn hoa cho ngày Valentine khá thưa" - anh nói.

Valentine rơi sát Tết, nhiều sạp hoa ở TP HCM đìu hiu - Ảnh 1.

Tại tiệm hoa Xuân Lộc, chủ cửa hàng nhận định mặt bằng giá năm nay không biến động đáng kể, nguồn cung ổn định. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ chậm khiến việc kinh doanh kém sôi động. "Giá không tăng nhưng khách giảm. Hy vọng sát giờ, nhu cầu quà tặng sẽ nhích lên" - chủ tiệm chia sẻ.

Valentine rơi sát Tết, nhiều sạp hoa ở TP HCM đìu hiu - Ảnh 2.

“Sáng giờ tôi chưa bán được bó hoa nào, chỉ mong ngày mai lễ chính thức khách sẽ đông hơn” - chủ cửa hàng nói

Trong khi đó, tiệm hoa Kha Nguyễn chuyển hướng tập trung kênh trực tuyến. Chủ cửa hàng cho biết nhiều khách đã đặt trước qua mạng và cửa hàng đang tất bật chuẩn bị giao. "Khách đến mua trực tiếp không đông do nhiều người về quê sớm. Bù lại, đơn online tăng, chúng tôi đã kín lịch giao từ sáng" - chủ tiệm cho hay.

Valentine rơi sát Tết, nhiều sạp hoa ở TP HCM đìu hiu - Ảnh 3.

Chủ cửa hàng Kha Nguyễn tất bật gói hoa, chuẩn bị đơn giao cho khách.

Không chỉ tại chợ đầu mối, dọc một số tuyến đường trung tâm TPHCM, các điểm bán hoa dạo phục vụ ngày 14-2 cũng trong tình trạng chờ khách.

Valentine rơi sát Tết, nhiều sạp hoa ở TP HCM đìu hiu - Ảnh 4.

Ghi nhận lúc 20 giờ, trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, hơn 10 sạp hoa rơi vào cảnh vắng khách, không khí mua bán trầm lắng

Giữa nhịp mua sắm gấp gáp những ngày cuối năm, thị trường hoa ngày Valentine năm nay dường như nhường chỗ cho sắc xuân.


