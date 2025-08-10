VIDEO: Voi rừng thường xuyên xuất hiện gần khu dân cư

Những ngày gần đây, hình ảnh con voi từ rừng ra ăn cây cối và hoa màu của người dân ở xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An được đăng tải lên mạng xã hội. Mặc dù không có hành vi quấy phá hay tấn công con người nhưng con voi đã làm hư hại một số diện tích hoa màu của người dân trước khi quay lại rừng.

Video ghi lại cảnh một con voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Nghệ An

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, bảo vệ cá thể voi rừng.

Ông Võ Minh Sơn, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, cho biết con voi vừa xuất hiện là con duy nhất còn lại trong khu vực. Đây là con voi cái, sống đơn độc ở vùng rừng phòng hộ. Nhưng năm gần đây, con voi thi thoảng rời rừng ra kiếm ăn gần khu dân cư.

Hình ảnh voi rừng xuất hiện gần khu dân cư

Để giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa voi và người, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã triển khai biện pháp xua đuổi an toàn, đồng thời tuyên truyền cho người dân nhận biết dấu vết, tránh tiếp xúc với voi và bảo vệ hoa màu.