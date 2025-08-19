HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Xe tải chở đá rơi vãi đầy trên đường

Tuấn Minh

(NLĐO) - Nắm được thông tin xe tải chở đá rơi vãi trên một đoạn đường dài gây nguy hiểm, CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã kịp thời vào cuộc xử lý.

Ngày 19-8, tin từ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã vào cuộc xác minh, làm rõ chiếc ô tô tải chở đất đá rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, và đã có hình thức xử phạt.

Vudeo clip ô tô tải chở đá rơi vãi trên đường ở Ninh Bình

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 19-8, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô tải BKS 29C-021.20 chở đất đá, di chuyển trên đường song song với cao tốc Bắc Nam đoạn qua thôn Phú Lăng, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Trong quá trình di chuyển, ô tô tải đã để rơi vãi nhiều đất đá xuống đường, với chiều dài khoảng 300 m.

Ngay khi nắm được sự việc, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định người điều khiển xe 29C-02120 là tài xế Đào Quang Huy (SN 1999, ngụ xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình); chủ xe là Công ty TNHH Thành Cương (phường Đông Ngạc, Hà Nội).

VIDEO: Xe tải chở đá rơi vãi trên đường bị CSGT Ninh Bình xử phạt - Ảnh 1.

Chiếc ô tô tải để đất đá rơi vãi khắp đường. Ảnh CSGT cung cấp

Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế xe tải 2 lỗi chở hàng rời có bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; điều khiển xe không có phù hiệu kinh doanh vận tải theo quy định và bị phạt với tổng số tiền 9 triệu đồng, bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngoài ra, chủ xe là Công ty TNHH Thành Cương cũng bị xử phạt 22 triệu đồng với lỗi giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện không gắn phù hiệu kinh doanh vận tải theo quy định.

Theo Đội CSGT số 1, CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, lực lượng công an đã yêu cầu lái xe cùng chủ doanh nghiệp dọn đất đá rơi vãi trên mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông.

xe chở rơi vãi làm rơi vãi cát trên đường rơi vãi xử phạt ô tô chở đá rơi vãi tham gia giao thông CSGT Ninh Bình
