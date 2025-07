VIDEO: Xôn xao clip nam shipper bị đánh đến nhập viện vì đơn hàng 900 ngàn đồng

Sáng 3-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) cho biết Công an phường đang xác minh vụ việc nam shipper bị đánh đến nhập viện vì đơn hàng 900 ngàn đồng ở Hải Phòng.

Vụ việc được camera ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ghi lại hình ảnh 1 nam shipper đang ngồi xếp hàng hóa trong kho bất ngờ thì bất ngờ bị người đàn ông hành hung, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo chị T.T.L., phó Quản lý kho hàng của Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T Express) nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, vào khoảng gần 8 giờ ngày 30-6, tại kho hàng trên, khi nam shipper tên là N.V.V. (SN 2002, trú tại Kiến An, TP Hải Phòng) đang kiểm hàng cùng với các shipper khác thì bất ngờ bị 1 thanh niên mặc quần soóc và áo phông trắng xông vào dùng tay, chân hành hung vào vùng mặt.

Nam thanh niên này chỉ chịu dừng tay khi các nhân viên và quản lý của kho hàng ngăn cản. Ngay sau đó, nam thanh niên hành hung nam shipper liền bỏ đi.

Theo nam shipper N.V.V., người đã hành hung anh tên là H., nhà ở cách kho hàng khoảng gần 1 km.

Clip nam shipper bị hành hung. Nguồn: Mạng xã hội

Cũng theo anh V., anh H. thường xuyên thanh toán tiền hàng chậm. Trước khi vụ việc xảy ra, anh V. giao hàng đến yêu cầu anh H. chuyển tiền nhưng anh H. chưa chuyển. Do đó, anh V. không giao hàng mà cầm về nên bị anh H. đến tận kho hàng hành hung.

Theo chị T.T.L., hàng của anh H. là đơn hàng có thu tiền khi giao. Do đó, khi nhân viên đã giao cho khách hàng đồng nghĩa đơn hàng đã phát thành công, nếu khách hàng không trả tiền, người giao hàng sẽ phải tự bỏ tiền để bù vào.

Chị L. cũng thông tin thêm đơn hàng của anh H. trị giá hơn 900.000 đồng, vì khách hàng chưa thanh toán nên công ty đã hoàn lại đơn cho phía người gửi.

Sau khi bị anh H. hành hung, nam shipper đã dược đưa đến bệnh viện thăm khám, điều trị.

Theo lãnh đạo Công an phường Hưng Đạo, sau khi vụ việc xảy ra, bị hại không trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, phát hiện mạng xã hội đăng tải nội dung này, Công an phường đã chủ động xác minh, liên hệ với anh N.V.V. để điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng theo lãnh đạo Công an phường Hưng Đạo, hiện anh V. chưa đến cơ quan công an làm việc, tuy nhiên gia đình đã có đơn trình báo.